Fenerbahçe ayrılık için anlaştı! İşte Jhon Duran’ın yeni adresi

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın geleceğinin netleştiği iddia edildi. Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan Kolombiyalı santrforun, sarı-lacivertlilerden ayrılacağı kaydedildi. A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Jhon Duran ile yollarını ayırdığı aktarıldı. RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ın ayrılığına kısa süre içerisinde resmen açıklamasının beklendiği ifade edildi. Jhon Duran'ın Kocaelispor maçının kadrosunda yer almayacağı vurgulandı. YENİ ADRESİ BELLİ OLDU Avrupa'dan çok sayıda takımın radarında olan Jhon Duran'ın Rusya yolcusu olduğu belirtildi. Jhon Duran'ın Zenit ile çok büyük oranda anlaşma sağladığı vurgulandı. 22 yaşındaki santrfor, bu sezon Fenerbahçe'de 21 maça çıktı. Jhon Duran bu süreçte 5 gol ile 3 asist üretti. PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO Jhon Duran'ın güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor. Al Nassr, 2024-2025 sezonu devre arasında Jhon Duran'ın bonservisi için Aston Villa'ya 77 milyon euro ödemişti.