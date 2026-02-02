Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe ayrılık için anlaştı! İşte Jhon Duran’ın yeni adresi

Fenerbahçe ayrılık için anlaştı! İşte Jhon Duran’ın yeni adresi

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, sözleşme feshi konusunda Al Nassr ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 02.02.2026 00:28 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 00:29
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın geleceğinin netleştiği iddia edildi.

Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunan Kolombiyalı santrforun, sarı-lacivertlilerden ayrılacağı kaydedildi.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Jhon Duran ile yollarını ayırdığı aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ın ayrılığına kısa süre içerisinde resmen açıklamasının beklendiği ifade edildi.

Jhon Duran'ın Kocaelispor maçının kadrosunda yer almayacağı vurgulandı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Avrupa'dan çok sayıda takımın radarında olan Jhon Duran'ın Rusya yolcusu olduğu belirtildi.

Jhon Duran'ın Zenit ile çok büyük oranda anlaşma sağladığı vurgulandı.

22 yaşındaki santrfor, bu sezon Fenerbahçe'de 21 maça çıktı. Jhon Duran bu süreçte 5 gol ile 3 asist üretti.

PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO

Jhon Duran'ın güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Al Nassr, 2024-2025 sezonu devre arasında Jhon Duran'ın bonservisi için Aston Villa'ya 77 milyon euro ödemişti.