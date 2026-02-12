Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’den Robert Lewandowski bombası! 5 kulüp transfer teklifi yaptı

Fenerbahçe’den Robert Lewandowski bombası! 5 kulüp transfer teklifi yaptı

N'Golo Kante transferiyle Avrupa'da ses getiren Fenerbahçe'nin sezon sonu için çalışmalarına başladığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin hedefinin Robert Lewandowski olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 12.02.2026 18:24 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 18:26
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ara transfer döneminde dikkat çeken hamlelerde bulundu.

Sarı-lacivertlilerin, N'Golo Kante transferi Avrupa'da ve dış basında geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin sezon sonu için yeni bir yıldızın peşinde olduğu iddia edildi.

LEWANDOWSKI BOMBASI

Fenerbahçe'nin Barcelona forması giyen Robert Lewandowski ile ilgilendiği öne sürüldü.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona ile sözleşmesi bitecek Robert Lewandowski'ye 5 kulübün teklifte bulunduğu kaydedildi.

Robert Lewandowski'ye gelecek sezon için teklif yapan kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtildi.

İŞTE DİĞER KULÜPLER

Robert Lewandowski'ye teklifte bulunan diğer kulüplerin Chicago Fire, Milan ve Atletico Madrid olduğu kaydedildi. Suudi Arabistan'dan bir takımın da Polonyalı yıldıza teklifte bulunduğu vurgulandı.

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona'da 28 maça çıktı. 37 yaşındaki santrfor, bu süreçte 13 gol ile 3 asist üretti.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcünün güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Lech Poznan'da profesyonel olan Robert Lewansowski daha sonra Borussia Dortmund ve Bayern Münih'te oynadı. Barcelona, 2022-2023 sezonu başında Robert Lewandowski için 45 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Robert Lewandowski, Polonya Milli Takımı'nda 163 maçta süre aldı ve 88 kez rakip fileleri havalandırdı.