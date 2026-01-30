Trend Galeri Trend Spor Son dakika: Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...

Son dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig'nin 8.haftasında FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kanarya'nın tek sayısı İsmail Yüksek'ten geldi. Kupanın lig aşamasını 19. sırada bitiren sarı-lacivertli takımın play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.01.2026 01:17 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 01:19
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geldi. National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başladı.

Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yönettiği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev aldı.

Fenerbahçe, mücadeleye, "Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem , Talisca, En-Nesyri." 11'iyle çıktı.

MÜCADELE BERABERE BİTTİ

Sarı-lacivertliler, 19.dakikada İsmail Yüksek'in attığı kafa golüyle 1-0 öne geçmesine karşın, 71.dakikada Cisotti'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

LİG AŞAMASINI 18.BİTİRDİ

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 12'ye yükseltti ve lig aşamasını 19.sırada tamamladı.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Play-off oynama hakkı elde eden sarı-lacivertli takımın, bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Tedesco'nun takımı play-off turunda "seribaşı" olma avantajını yakalayamadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest ya da Viktoria Plzen takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Kanarya, turu geçmesi durumunda ise Midtjylland - Betis galibiyle oynayacak.

STATÜ

Play-off sisteminde lig aşamasını 9-16. sıralarda tamamlayan takımlar "seri başı" unvanını alıyor ve 17-24. sıradaki takımlarla eşleşiyor.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Son 16 play-off turu maçları 19 ve 26 Şubat 2026'da; son 16 turu maçları ise 12 ve 19 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

KURA ÇEKİMİ

Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Kura heyecanı, TSİ 14.00'te başlayacak.