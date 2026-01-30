Trend
Son dakika: Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar...
Son dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig'nin 8.haftasında FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kanarya'nın tek sayısı İsmail Yüksek'ten geldi. Kupanın lig aşamasını 19. sırada bitiren sarı-lacivertli takımın play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.01.2026 01:17
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 01:19