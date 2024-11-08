SON DAKİKA G. SARAY HABERİ: Tottenham maçında golüyle tribünleri ayağa kaldırmıştı... Yunus Akgün'e Premier Lig'den talip çıktı!
SON DAKİKA G. SARAY HABERİ: Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 24 yaşındaki oyuncu, Tottenham'a karşı oynanan maçta da harika bir gole imza atarak tribünleri ayağa kaldırdı. İspanyol basını, Yunus Akgün için harekete geçen dev kulübü duyurdu. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 08.11.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:59