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SON DAKİKA G. SARAY HABERİ: Tottenham maçında golüyle tribünleri ayağa kaldırmıştı... Yunus Akgün'e Premier Lig'den talip çıktı!

SON DAKİKA G. SARAY HABERİ: Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 24 yaşındaki oyuncu, Tottenham'a karşı oynanan maçta da harika bir gole imza atarak tribünleri ayağa kaldırdı. İspanyol basını, Yunus Akgün için harekete geçen dev kulübü duyurdu. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 08.11.2024 23:57 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:59
SON DAKİKA G. SARAY HABERİ: Tottenham maçında golüyle tribünleri ayağa kaldırmıştı... Yunus Akgün’e Premier Lig’den talip çıktı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından attığı gol, futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı.

SON DAKİKA G. SARAY HABERİ: Tottenham maçında golüyle tribünleri ayağa kaldırmıştı... Yunus Akgün’e Premier Lig’den talip çıktı!

Yunus Akgün, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı.

SON DAKİKA G. SARAY HABERİ: Tottenham maçında golüyle tribünleri ayağa kaldırmıştı... Yunus Akgün’e Premier Lig’den talip çıktı!

Yunus, bu başarısıyla Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (Ekim-Aralık 2012, 4 maç) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.

SON DAKİKA G. SARAY HABERİ: Tottenham maçında golüyle tribünleri ayağa kaldırmıştı... Yunus Akgün’e Premier Lig’den talip çıktı!

Sarı Kırmızılılarda bu sezon gösterdiği performansla yıldız gibi parlayan Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor.

SON DAKİKA G. SARAY HABERİ: Tottenham maçında golüyle tribünleri ayağa kaldırmıştı... Yunus Akgün’e Premier Lig’den talip çıktı!

Son olarak İspanyol basını, 24 yaşındaki oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

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