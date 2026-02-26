Galatasaray’a çılgın para! UEFA geliri belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Devler Ligi'nde ciddi bir başarıya imza atan sarı-kırmızılılar aynı zamanda kasasını da doldurdu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi ile birlikte Avrupa'dan bu sezon elde ettiği geliri önemli düzeyde artırdı. DEV KATILIM PARASI Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım parası olarak 18 milyon 620 bin euroluk gelir elde etti. Devler Ligi'nde yayın havuzundan Galatasaray'ın kasasına 8 milyon 410 bin euroluk kazanç girdi. Sarı-kırmızılılar, katsayı ödülü olarak 2 milyon 420 bin euro kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki beraberlik nedeniyle 700 bin euro gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi lig etabındaki galibiyetleri nedeniyle 6 milyon 300 bin euro kazandı. Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükselmesi nedeniyle 1 milyon euro gelir elde etti. SON 16 ÖDÜLÜ DİKKAT ÇEKTİ Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi sonrası 11 milyon euroyu daha kasasına koydu. Sarı-kırmızılılar, Juventus'u elemesi ile birlikte toplamda 50 milyon euronun üzerinde gelir elde etti. DEVLER LİGİ PARA ÖDÜLLERİ UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer para ödülleri daha önce UEFA tarafından açıklanmıştı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlara 12 milyon 500 bin euro ödeyecek. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bileti alan takımlar 15 milyon euro kazanacak. Finalistlere ise 18 milyon 500 bin euroluk ödül verilecek. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan takım 6 milyon 500 bin euroluk geliri kasasına koyacak.