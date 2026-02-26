Galatasaray’a çılgın para! UEFA geliri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bileti alan takımlar 15 milyon euro kazanacak. Finalistlere ise 18 milyon 500 bin euroluk ödül verilecek. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan takım 6 milyon 500 bin euroluk geliri kasasına koyacak.