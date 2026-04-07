Son dakika: Galatasaray'a Gabriel Sara'dan müjdeli haber! İşte son durum...

Son dakika: Süper Lig'de yarın Göztepe ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Gabriel Sara'nın son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2026 16:03 Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 16:55
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Sarı-kırmızılı takım, ligin kaderini etkileyebilecek olan bu zorlu mücadeleyi kazanarak farkı 4'e çıkarmayı planlıyor.

Cimbom'da Nijeryalı Victor Osimhen ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında görev alamayacak.

SARA'DA SON DURUM

Öte yandan Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönen Brezilyalı Gabriel Sara'nın durumu merak ediliyordu.

CİMBOM GÖZTEPE'YE HAZIR

Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

TAKIMLA BERABER ÇALIŞTI

Sakatlığı sebebiyle deplasmanda oynanan Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyen Gabriel Sara da takımla çalıştı. Sara, Göztepe kafilesinde de yer aldı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

TAKTİK ÇALIŞILDI

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, gerçekleştirilen taktik çalışmanın ardından sona erdi.

Galatasaray'ın Göztepe kafilesi şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina

39 MAÇTA OYNADI

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray forması altında tüm kulvarlarda toplamda 39 karşılaşmada görev aldı.

PERFORMANSI

2,618 dakika süre alan Sara, rakip takım filelerine 6 gol gönderdi ve takım arkadaşlarına 3 kez asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

26 yaşındaki orta sahanın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

GÜNCEL DEĞERİ

Avrupa'dan çok sayıda takımın takip ettiği Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.