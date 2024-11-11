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SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Osimhen'in partnerini İtalya'da buldu! Icardi'nin yerine o geliyor...

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da doludizgin yoluna devam eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı moralleri bozdu. Sarı Kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un çift forvet oynattığı Icardi - Victor Osimhen ikilisinin bozulması nedeniyle transfer arayışına girdi. Aslan, Osimhen'in yeni partnerini ise İtalya'da buldu. İşte İtalyan basınının Galatasaray'a yazdığı golcü oyuncu…

Giriş Tarihi: 11.11.2024 19:59 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 19:59
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Osimhen’in partnerini İtalya’da buldu! Icardi’nin yerine o geliyor...

Süper Lig devi Galatasaray, 12. haftada evinde Samsunspor'u ağırladı. Sarı Kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Osimhen’in partnerini İtalya’da buldu! Icardi’nin yerine o geliyor...

Ligde ve Avrupa'da başarılı bir performans çizen Galatasaray'da, diğer yandan devre arası transfer çalışmaları da devam ediyor.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Osimhen’in partnerini İtalya’da buldu! Icardi’nin yerine o geliyor...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Tottenham maçında Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası sezonu kapaması, Aslan'ı yeni bir forvet arayışına itti.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Osimhen’in partnerini İtalya’da buldu! Icardi’nin yerine o geliyor...

Teknik Direktör Okan Buruk'un çift forvet oynattığı Osimhen – Icardi ikilisinin bozulmasının ardından o bölgeye yeni bir ekleme yapılacak.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Osimhen’in partnerini İtalya’da buldu! Icardi’nin yerine o geliyor...

Bu kapsamda transfer çalışmalarına sürat veren Galatasaray, aradığı golcüyü İtalya'da buldu.

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