SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaray, Osimhen'in partnerini İtalya'da buldu! Icardi'nin yerine o geliyor...
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da doludizgin yoluna devam eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı moralleri bozdu. Sarı Kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un çift forvet oynattığı Icardi - Victor Osimhen ikilisinin bozulması nedeniyle transfer arayışına girdi. Aslan, Osimhen'in yeni partnerini ise İtalya'da buldu. İşte İtalyan basınının Galatasaray'a yazdığı golcü oyuncu…
Giriş Tarihi: 11.11.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 19:59