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SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen ile ilgili flaş gerçek! Tottenham maçı sonrası ortaya çıktı...

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, evinde ağırladığı İngiliz temsilcisi Tottenham'ı müthiş bir performanslar 3-2 yendi. Sarı Kırmızılılarda galibiyet sevinci Icardi'nin sakatlanmasıyla buruk kaldı. Bir diğer santrfor oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili gerçek ise maç bitiminden sonra ortaya çıktı. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 09.11.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 23:05
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen ile ilgili flaş gerçek! Tottenham maçı sonrası ortaya çıktı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı yenerek büyük bir keyif yaşayan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sezonu kapatması moralleri bozdu. Gözler, Victor Osimhen'e çevrildi...

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen ile ilgili flaş gerçek! Tottenham maçı sonrası ortaya çıktı...

Icardi, Tottenham maçında sakatlanıp oyuna devam edemedi. MR'ı çekilen Arjantinli yıldızın sezonu kapattığı açıklandı.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen ile ilgili flaş gerçek! Tottenham maçı sonrası ortaya çıktı...

G.SARAY DURUMUNU AÇIKLADI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğine yer verildi.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen ile ilgili flaş gerçek! Tottenham maçı sonrası ortaya çıktı...

ICARDI'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray'ın sakatlık açıklamasının ardından Mauro Icardi de bir paylaşım yaparak, "Kötü haber doğrulandı. Çapraz bağ ve menisküs sakatlığı. Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp geri dönmenin zamanı geldi.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen ile ilgili flaş gerçek! Tottenham maçı sonrası ortaya çıktı...

Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar. Başarı dolu bir sezon olsun. Yakın ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Herkesi öpüyorum. Yakında döneceğim..." dedi.

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