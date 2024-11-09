SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen ile ilgili flaş gerçek! Tottenham maçı sonrası ortaya çıktı...
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, evinde ağırladığı İngiliz temsilcisi Tottenham'ı müthiş bir performanslar 3-2 yendi. Sarı Kırmızılılarda galibiyet sevinci Icardi'nin sakatlanmasıyla buruk kaldı. Bir diğer santrfor oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili gerçek ise maç bitiminden sonra ortaya çıktı. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 09.11.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 23:05