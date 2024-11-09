SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Victor Osimhen ile ilgili flaş gerçek! Tottenham maçı sonrası ortaya çıktı...

ICARDI'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray'ın sakatlık açıklamasının ardından Mauro Icardi de bir paylaşım yaparak, "Kötü haber doğrulandı. Çapraz bağ ve menisküs sakatlığı. Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp geri dönmenin zamanı geldi.