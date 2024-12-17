SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu G.Saray-Trabzonspor derbisindeki çok tartışılan o pozisyonları yorumladı! Kırmızı kart, penaltı...

İSKENDER GÜNEN: Yapı böyle istedi!



Koşullar ne olursa olsun bazı maçlar var ki içinde bulunduğunuz durumdan daha farklı bir oyun ortaya çıkar. Aynen dün olduğu gibi. Ama mücadele gücünüz, takım olma bilinciniz ne kadar üst düzeyde de olsa bazı gerçekleri değiştirebilme şansınız ne yazık ki yok! Maçın odak noktası hakem. İlk yarıda iki tane sarı kartla değerlendirmesi gereken pozisyonu es geçti. Sivas maçından sonra görsel ve yazılı basında Barış Alper'e yapılan hareket bir hafta boyunca işlendi! Bir gerçeği konuşmak gerek. Üç hafta oynayamaz denen bir oyuncunun, 1 hafta sonra böylesi bir maçta gösterdiği performansı yorumlamak gerekmekte! Bu yaşanılanlar için söylenecek tek söz: Makyavelizm. Gelelim maça… Yunus Akgün'ün sonucu belirlediği bir süre… 1-0'dan sonra oyunun dengelendiği ve Cham'ın mükemmel asistiyle Ozan'la gelen beraberlik golü…