Trend Galeri Trend Spor

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu G.Saray-Trabzonspor derbisindeki çok tartışılan o pozisyonları yorumladı! Kırmızı kart, penaltı...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti ve puanını 41'e yükseltti. Bordo-mavili takım ise 16 puanda kaldı. Nefes kesen mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, İskender Günen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu hem karşılaşmayı hem de hakem Sağlam'ın kararlarını yorumladı. İşte detaylar…

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 17.12.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 07:32
SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu G.Saray-Trabzonspor derbisindeki çok tartışılan o pozisyonları yorumladı! Kırmızı kart, penaltı...

SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, İskender Günen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tam 7 gol atıldığı Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını yorumladı. İşte yazarların yorumları…

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu G.Saray-Trabzonspor derbisindeki çok tartışılan o pozisyonları yorumladı! Kırmızı kart, penaltı...

LEVENT TÜZEMEN: Altın yedek Michy Batshuayi

G.Saray ve Trabzonspor'u ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. G.Saray maçın favorisiydi, oyunun ve topun hakimiyetini uzun süreler elinde tuttu. Trabzonspor da asla teslimiyetçi bir oyun ortaya koymadı, tam tersine G.Saray'ın üzerine cesaretle ve etkili gitti. Dev maçta birbirinden güzel gollere tanık olduk. Mücadele kıran kıranaydı. Özellikle Trabzonspor kalecisi Uğurcan, yaptığı kurtarışlarla resmen devleşti. G.Saray'da Mertens'in ilerlemiş yaşına rağmen üstlendiği mücadele tüm arkadaşlarına örnek olacak güzellikteydi. Pozisyon zenginliği açısından G.Saray rakibine karşı çok üstündü ama son vuruşlarda Barış istediği gibi şut atamadı. Futbolda laubaliliğe yer yok!

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu G.Saray-Trabzonspor derbisindeki çok tartışılan o pozisyonları yorumladı! Kırmızı kart, penaltı...

"TOPA VURMAK YA DA KORNERE ATMAK AYIP MI?"

Ozan Tufan'ın attığı ilk golde kafa topuna çıkamayan Abdülkerim bu hatasının üzerine ceza alanı içerisinde laubalilik ile kaptırdığı topla Banza'ya hediye gol verdi! Topa vurmak ya da kornere atmak ayıp mı? Maalesef Türk futbolcularda ayıplanma duygusu adına bu tür hatalardan dolayı hem milli takım hem de kulüp takımları böyle goller yedi! G.Saray'da ciddi bir sorun var; nedir bu? Öne geçtikleri maçları maalesef hem lig hem Avrupa'da koruyamadılar. Kasımpaşa, Eyüp, Rigas ve Malmö maçlarından sonra Trabzon karşısında da bu hatayı yaptılar. Uzun yıllar unutulmayacak bu maçta altın yedek Batshuayi son dakikada attığı golle G.Saray'a sadece maçı kazandırmadı, psikolojik olarak da sarsılmasını engelledi.

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu G.Saray-Trabzonspor derbisindeki çok tartışılan o pozisyonları yorumladı! Kırmızı kart, penaltı...

İSKENDER GÜNEN: Yapı böyle istedi!

Koşullar ne olursa olsun bazı maçlar var ki içinde bulunduğunuz durumdan daha farklı bir oyun ortaya çıkar. Aynen dün olduğu gibi. Ama mücadele gücünüz, takım olma bilinciniz ne kadar üst düzeyde de olsa bazı gerçekleri değiştirebilme şansınız ne yazık ki yok! Maçın odak noktası hakem. İlk yarıda iki tane sarı kartla değerlendirmesi gereken pozisyonu es geçti. Sivas maçından sonra görsel ve yazılı basında Barış Alper'e yapılan hareket bir hafta boyunca işlendi! Bir gerçeği konuşmak gerek. Üç hafta oynayamaz denen bir oyuncunun, 1 hafta sonra böylesi bir maçta gösterdiği performansı yorumlamak gerekmekte! Bu yaşanılanlar için söylenecek tek söz: Makyavelizm. Gelelim maça… Yunus Akgün'ün sonucu belirlediği bir süre… 1-0'dan sonra oyunun dengelendiği ve Cham'ın mükemmel asistiyle Ozan'la gelen beraberlik golü…

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu G.Saray-Trabzonspor derbisindeki çok tartışılan o pozisyonları yorumladı! Kırmızı kart, penaltı...

"BAZI TAKIMLARI (!) YENMEK İNANIN KOLAY DEĞİL"

Fakat Trabzonspor'un sezon başından beri gelen sorunları devam etti. Temaslı oyunla rakip orta alanı rahatlıkla geçtiği ve de ceza alanı içerisinde yakaladığı pozisyonları gördük. İkinci yarıda Abdülkerim'in yaptığı büyük bir hata, gelen beraberlik golü, sonra ise Trabzonspor'un attığı üçüncü gol ve de ardından VAR'ın yarattığı penaltı ile gelen beraberlik golü! Yazık. G.Saray'ın attığı gol ve penaltı verilen pozisyonu bir kez daha herkesin değerlendirmesi gerekmekte! Sonuç; kayıp olan üç puan ama bir başka gerçek var ki takımın ortaya koyduğu mücadele gücü, büyük takıma yakışan bir olgu. Ama bugün içinde bulunduğumuz futbol ortamında ne yazık ki bazı takımları (!) yenmek inanın kolay değil! Draguş çok rahat sonucu belirleyecek pozisyonda golü atsa herhalde yapı bir anda çökerdi.

SON DAKİKA SON DAKİKA