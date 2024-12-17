SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu G.Saray-Trabzonspor derbisindeki çok tartışılan o pozisyonları yorumladı! Kırmızı kart, penaltı...
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti ve puanını 41'e yükseltti. Bordo-mavili takım ise 16 puanda kaldı. Nefes kesen mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, İskender Günen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu hem karşılaşmayı hem de hakem Sağlam'ın kararlarını yorumladı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 17.12.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 07:32