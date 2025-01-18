Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Çakar'dan flaş hakem yorumu! Hatayspor - Galatasaray maçındaki o pozisyon olay oldu...

Son dakika haberi: Çakar'dan flaş hakem yorumu! Hatayspor - Galatasaray maçındaki o pozisyon olay oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında lider Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla 20.haftayla itibaren VAR koltuğuna yabancı hakem getirilmişti. Buna göre tartışmalı pozisyonların yaşandığı mücadele hakkında SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk pozisyonları değerlendirdi...

Giriş Tarihi: 18.01.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 07:07
Son dakika haberi: Çakar’dan flaş hakem yorumu! Hatayspor - Galatasaray maçındaki o pozisyon olay oldu...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lide Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakika haberi: Çakar’dan flaş hakem yorumu! Hatayspor - Galatasaray maçındaki o pozisyon olay oldu...

Cihan Aydın'ın düdük çaldığı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Jan Boterberg yer aldı.

Son dakika haberi: Çakar’dan flaş hakem yorumu! Hatayspor - Galatasaray maçındaki o pozisyon olay oldu...

Karşılaşmaya dair detayları ve tartışmalı pozisyonları SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk kaleme aldı.

Son dakika haberi: Çakar’dan flaş hakem yorumu! Hatayspor - Galatasaray maçındaki o pozisyon olay oldu...

AHMET ÇAKAR: G.SARAY MÜKEMMEL OYNADIĞI MAÇI KAZANAMADI

''G.Saray nice maçları kötü oynadı kazandı ama dün gece özellikle 2. yarısını mükemmel oynadığı maçı kazanamadı. İkinci yarıya bakıyoruz neler kaçtı neler! Mesela Barış Alper… Allah ona öyle yetenekler vermiş ama bazen ezbere oynuyor. Mesela ikinci yarı son 20 dakika içinde çaprazdan kaleci ile karşı karşıya, kaleye vuracağına ortaya pas çıkartmaya kalktı. Bu seviyedeki futbolcu o pası öyle vermemeli ya da o pası hiç vermemeli.''

Son dakika haberi: Çakar’dan flaş hakem yorumu! Hatayspor - Galatasaray maçındaki o pozisyon olay oldu...

''İlk yarı G.Saray tutuktu. Karambolden golü de yediler ama ikinci yarı mükemmel başlayıp penaltıda Osimhen ile beraberliği buldu. Sonra G.Saray'ın geldiği her atak neredeyse gol pozisyonu oldu. Osimhen, Barış herkes kaçırdı. Sonuçta G.Saray bir türlü o istediği golü bulamadı. Bu arada Okan Buruk,tüm riskleri alarak oyuncu değişiklikleri yaptı ama nafile.''

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