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Son dakika haberi: Çakar'dan flaş hakem yorumu! Hatayspor - Galatasaray maçındaki o pozisyon olay oldu...
Son dakika haberi: Çakar'dan flaş hakem yorumu! Hatayspor - Galatasaray maçındaki o pozisyon olay oldu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında lider Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla 20.haftayla itibaren VAR koltuğuna yabancı hakem getirilmişti. Buna göre tartışmalı pozisyonların yaşandığı mücadele hakkında SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk pozisyonları değerlendirdi...
Giriş Tarihi: 18.01.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 07:07