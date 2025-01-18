Son dakika haberi: Çakar’dan flaş hakem yorumu! Hatayspor - Galatasaray maçındaki o pozisyon olay oldu...

AHMET ÇAKAR: G.SARAY MÜKEMMEL OYNADIĞI MAÇI KAZANAMADI

''G.Saray nice maçları kötü oynadı kazandı ama dün gece özellikle 2. yarısını mükemmel oynadığı maçı kazanamadı. İkinci yarıya bakıyoruz neler kaçtı neler! Mesela Barış Alper… Allah ona öyle yetenekler vermiş ama bazen ezbere oynuyor. Mesela ikinci yarı son 20 dakika içinde çaprazdan kaleci ile karşı karşıya, kaleye vuracağına ortaya pas çıkartmaya kalktı. Bu seviyedeki futbolcu o pası öyle vermemeli ya da o pası hiç vermemeli.''