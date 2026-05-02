Son dakika haberi: Amedspor, Süper Lig'e yükseldi! 1. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçları noktalandı. Normal sezonun son haftasında Süper Lig'e doğrudan bilet alan ikinci takım Amedspor oldu. 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan son takımın netleşeceği play-off eşleşmeleri netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 02.05.2026 18:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 18:13
Erzurumspor FK'nın şampiyonluğunu daha önce garantilediği 1. Lig'de 38. hafta maçları heyecanı noktalandı. Amedspor, Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

AMEDSPOR, IĞDIR'DA BERABERE KALDI

Amedspor, 1. Lig'in 38. ve son haftasında Iğdır FK deplasmanında sahaya çıktı.

Amedspor, Iğdır FK deplasmanında 3-3 berabere kaldı. Amedspor'un gollerini 19. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 45+1. dakikada penaltıdan Diagne ile 49. dakikada Dia Saba kaydetti. Iğdır FK'da fileleri 6. dakikada Fofana, 45+4. dakikada kendi kalesine Diagne ve 80. dakikada Atakan Çankaya havalandırdı.

Bu sonucun ardından Amedspor puanını 74'e yükseltti. Amedspor, Süper Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım oldu.

TARİHTE BİR İLK

Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Amedspor ve Erzurumspor FK gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek.

ESENLER EROKSPOR 3. OLDU

Esenler Erokspor, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor sezonu 74 puanla tamamladı. Amedspor'un ikili averajda gerisinde olan Esenler Erokspor sezonu 3. sırada noktaladı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

1. Lig'de play-off eşleşmeleri bu sonuçların ardından netlik kazandı.

Esenler Erokspor, sezonu 3. sırada noktaladı ve play-off finalinde oynama hakkı elde etti. Çorum FK – Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK – Pendikspor eşleşmeleri tek maç üzerinden oynanacak.

Eşleşmelerin galipleri kendi aralarında çift maç üzerinden karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin kazananı ile Esenler Erokspor arasında Süper Lig için play-off maçı oynanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
