Trend Galeri Trend Spor

Son dakika haberi: Arda Turan, ilk maçta yıkıldı! Shakhtar, Crystal Palace’a mağlup…

Son dakika haberi: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, konuk ettiği Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 30.04.2026 23:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 23:54
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Krakow şehrindeki Miejski Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetti.

Shakhtar, mücadeleye, "Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Ocheretko, Santana, Pedrinho, Gomes, Eguinaldo, Kaua Elias." kadrosuyla başladı.

Crystal Palace ise "Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta." 11'iyle sahada yer aldı.

Maça hızlı başlayan Crystal Palace, henüz 1.dakikada Ismaila Sarr'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

DEVREDE TEK GOL

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında başka gol çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti.

47.dakikada kornerden gelen topta ön direkten indirilen topa Ocheretko kale sahasında yerden vurarak golü attı ve skor 1-1'e geldi.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde penaltı noktası yakınlarında top Kamada'nın önünde kaldı. Boş pozisyonda kalan Kamada topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

85'te Hızlı hücum şansı yakalayan Crystal Palace boşluğu iyi değerlendirdi. Rakibine çalım atan Larsen aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-3.

SHAKHTAR İLK MAÇI KAYBETTİ

90 dakikada başka gol olmadı ve İngiliz temsilcisi karşılaşmayı Sarr, Kamada ve Larsen'in golleriyle 3-1 kazandı.

Shakhtar ile Crystal Palace arasındaki rövanş mücadelesi, 7 Mayıs Perşembe günü TSİ 22.00'de İngiltere'de oynanacak.

TERİM'İN ARDINDAN 2.OLACAK

Arda Turan, rakibini elemesi durumunda Fatih Terim'in ardından kulüp turnuvalarında takımını finale çıkartan ikinci Türk teknik direktör olacak.

VALLECANO EVİNDE KAZANDI

Turnuvanın bir diğer yarı finalinde Rayo Vallecano, sahasında konuk ettiği Strasbourg'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

FİNAL NE ZAMAN?

2026 UEFA Konferans Ligi finali, 27 Mayıs 2026 tarihinde Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arenada oynanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
