Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Arda Turan'dan flaş hamle! Süper lig devinin golcüsüne talip oldu...

Son dakika haberi: Arda Turan'dan flaş hamle! Süper lig devinin golcüsüne talip oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin en hızlı takımlarından Eyüpspor'da hareketlilik sürüyor. Eflatun-sarılı ekip, Arda Turan'ın raporu doğrultusunda kadrosunda bir santrfor katmayı planlıyor. Buna göre Eyüpspor Süper Lig devinin golcüsünü radarına aldı. İşte sürpriz transfer hamlesinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.01.2025 20:52 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:03
Son dakika haberi: Arda Turan’dan flaş hamle! Süper lig devinin golcüsüne talip oldu...

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika haberi: Arda Turan’dan flaş hamle! Süper lig devinin golcüsüne talip oldu...

Trendyol Süper Lig'de 30 puanla 5.sırada bulunan Eyüpsor'da ligi tepede bitirerek Avrupa kupalarına katılmak.

Son dakika haberi: Arda Turan’dan flaş hamle! Süper lig devinin golcüsüne talip oldu...

Buna göre transferin en hızlı ekiplerinden olan Eyüpspor kadrosuna Yalçın Kayan ve Hamza Akman'ı katmıştı.

Son dakika haberi: Arda Turan’dan flaş hamle! Süper lig devinin golcüsüne talip oldu...

Eflatun-sarılı ekip, Arda Turan'ın raporu doğrultusunda kadrosuna santrfor transferi yapmak istiyor.

Son dakika haberi: Arda Turan’dan flaş hamle! Süper lig devinin golcüsüne talip oldu...

SÜPER LİG DEVİNİN GOLCÜSÜ LİSTEDE

Buna göre Eyüpspor, Beşiktaş forması giyen genç golcü Mustafa Hekimoğlu'nu radarına aldı.

SON DAKİKA SON DAKİKA