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Son dakika haberi: Arda Turan'dan flaş hamle! Süper lig devinin golcüsüne talip oldu...
Son dakika haberi: Arda Turan'dan flaş hamle! Süper lig devinin golcüsüne talip oldu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin en hızlı takımlarından Eyüpspor'da hareketlilik sürüyor. Eflatun-sarılı ekip, Arda Turan'ın raporu doğrultusunda kadrosunda bir santrfor katmayı planlıyor. Buna göre Eyüpspor Süper Lig devinin golcüsünü radarına aldı. İşte sürpriz transfer hamlesinin detayları...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:03