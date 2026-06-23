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Son dakika haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe'den bomba transfer! Italiano onu istedi...
Son dakika haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe'den bomba transfer! Italiano onu istedi...
Son dakika transfer haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat için harekete geçti. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transferi istediği ifade edildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.06.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 13:31