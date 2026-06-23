Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe'den bomba transfer! Italiano onu istedi...

Son dakika haberi: Beşiktaş'a Fenerbahçe'den bomba transfer! Italiano onu istedi...

Son dakika transfer haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat için harekete geçti. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transferi istediği ifade edildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.06.2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 13:31
Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fenerbahçe’den bomba transfer! Italiano onu istedi...

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kadro planlama ve transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fenerbahçe’den bomba transfer! Italiano onu istedi...

Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlılar, takıma önemli isimleri dahil etmeyi planlıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fenerbahçe’den bomba transfer! Italiano onu istedi...

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile eşleşen Beşiktaş, takviyelerinden bazılarını maça yetiştirmek istiyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fenerbahçe’den bomba transfer! Italiano onu istedi...

Teknik direktör Vincenzo Italiano, santrfor için eski öğrencisi Dusan Vlahovic'i isterken, diğer bölgeler için temaslar sürüyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fenerbahçe’den bomba transfer! Italiano onu istedi...

Orta sahaya da bir takviye isteyen Kartal'ın yeni patronu Vincenzo Italiano'dan sürpriz bir transfer talebi geldi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fenerbahçe’den bomba transfer! Italiano onu istedi...

SOFYAN AMRABAT BOMBASI

A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Faslı oyuncu Sofyan Amrabat'ın durumu için Fenerbahçe'den bilgi aldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fenerbahçe’den bomba transfer! Italiano onu istedi...

DÜNYA KUPASI SONRASI NETLEŞECEK

Real Betis'in de Amrabat'ın durumunu takip ettiği ifade edilirken, Dünya Kupası sonrası oyuncunun geleceğinin netlik kazanacağı aktarıldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fenerbahçe’den bomba transfer! Italiano onu istedi...

ITALIANO İSTEDİ

Öte yandan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Amrabat'ı çok beğendiği ve transferini istediği ifade edildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fenerbahçe’den bomba transfer! Italiano onu istedi...

23 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olan Sofyan Amrabat, bu sezon tüm kulvarlarda 23 karşılaşmada görev aldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fenerbahçe’den bomba transfer! Italiano onu istedi...

PERFORMANSI

Toplamda 1,612 dakika süre alan Amrabat, rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 5 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fenerbahçe’den bomba transfer! Italiano onu istedi...

SÖZLEŞME DURUMU

Sofyan Amrabat'ın sarı-lacivertli takım ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürüyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fenerbahçe’den bomba transfer! Italiano onu istedi...

MİLLİ FORMAYLA 75 MAÇ

Şu anda Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bulunan 29 yaşındaki oyuncu, milli formayla 75 maçta 3 asist yaptı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a Fenerbahçe’den bomba transfer! Italiano onu istedi...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Faslı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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