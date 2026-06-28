Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...

Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Beşiktaş, dev bir golcüyü transfer etmek için harekete geçmişti. İspanya'dan siyah-beyazlı takıma kötü haber geldi. İşte o gelişme...

Giriş Tarihi: 28.06.2026 15:51 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 15:53
Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...

Son 4 yılda Süper Lig'in zirvesinden uzak kalan Beşiktaş, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takım, kadrosuna dev bir golcüyü katmak isterken, İspanya'dan beklenmedik bir haber aldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...

Beşiktaş, Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için çalışmalar yürütüyordu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Vlahovic'in menajeri, Türkiye seçeneğini şu aşamada beklemeye aldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...

Haberde Sırp golcünün Avrupa'nın önde gelen liglerinden gelebilecek teklifleri bekleme kararı aldığı yazıldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...

BARCELONA'YA ÖNERİLDİ

Dusan Vlahovic'in kısa süre önce Barcelona'ya önerildiği belirtildi. Ayrıca oyuncunun Katalan devine imza atmak istediği iddia edildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...

FERRAN TORRES DETAYI

Barcelona'nın bu öneriyi değerlendirmeye aldığı belirtilirken, transfer için Ferran Torres'in takımdan ayrılmasının gerektiği vurgulandı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...

Katalan devi, İspanyol futbolcu ile yollarını ayırırsa Vlahovic seçeneğini değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...

BEŞİKTAŞ'I BEKLETİYOR

26 yaşındaki golcü, Beşiktaş'ın yıllık net 7-8 milyon Euro seviyesindeki teklifine de henüz olumsuz yanıt vermedi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...

JUVENTUS PERFORMANSI

Geçen sezon Juventus formasıyla 23 karşılaşmada oynayan Vlahovic, toplam 1162 dakika sahada kaldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...

Sırp golcü, bu maçlarda 10 gol atarken 2 de asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#SÜPER LİG #İSPANYA #BEŞİKTAŞ