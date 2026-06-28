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Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...
Son dakika haberi: Beşiktaş’a transferde engel çıktı! Yıldız golcünün menajeri karar değiştirdi...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Beşiktaş, dev bir golcüyü transfer etmek için harekete geçmişti. İspanya'dan siyah-beyazlı takıma kötü haber geldi. İşte o gelişme...
Giriş Tarihi: 28.06.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 15:53