Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş'ta beklenen transfer sonunda geliyor! Kartal bombayı patlattı...

Son dakika haberi: Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Olaitan ve Oh transferlerinin ardından bir ismi daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, yeni yıldızını İstanbul'a getirmek için geri sayıma geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 05.02.2026 19:49 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 20:04
Süper Lig'de pazar günü sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou ile ilgileniyordu.

TRANSFERDE SICAK GELİŞME

Emmanuel Agbadou transferi için İngiliz ekibiyle bonservis pazarlığını sürdüren Kartal'da sıcak bir gelişme yaşandı.

AGBADOU KARTAL OLDU

A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, stoper oyuncusu Emmanuel Agbadou transferi için Wolverhampton ile anlaşmaya vardı.

GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Haberde, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Agbadou'nun kısa bir süre içerisinde özel uçakla İstanbul'da olacağı ifade edildi.

17 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Wolverhampton formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 17 karşılaşmaya çıkan Emmanuel Agbadou, 1,284 dakika sahada kaldı.

PERFORMANSI

28 yaşındaki futbolcu, bu süre zarfında gol katkısı üretemezken, 2 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi. Agbadou, 2 sarı-1 kırmızı kart gördü.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Emmanuel Agbadou'nun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ 5.TRANSFERİNİ YAPTI

Devre arasında şu ana kadar Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Olaitan ve Oh'u renklerine bağlayan Beşiktaş, Agbadou ile birlikte beşinci transferini gerçekleştirmiş olacak.