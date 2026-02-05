Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta beklenen transfer sonunda geliyor! Kartal bombayı patlattı...
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta beklenen transfer sonunda geliyor! Kartal bombayı patlattı...
Son dakika haberi: Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Olaitan ve Oh transferlerinin ardından bir ismi daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, yeni yıldızını İstanbul'a getirmek için geri sayıma geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 05.02.2026 19:49
Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 20:04