Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın transferi gerçekleşiyor! Dev bonservis ve oyuncu gelecek...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham için Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşma sağladı. Transferin bonservis bedeli+oyuncu şeklinde tamamlanması bekleniyor. İşte gelecek oyuncu ve transfer ücreti...

Giriş Tarihi: 23.01.2026 14:53 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:26
Trendyol Süper Lig'e Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda görüşülen isimlerle temasını artırmış durumda.

Öte yandan birçok isimle de vedalaşan siyah-beyazlılarda son olarak Rafa Silva ve Demir Ege Tıknaz takımdan ayrıldı.

Takımdaki ayrılıklar gündemden düşmezken İngiliz golcü Tammy Abraham ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

KULÜPLER DE ANLAŞTI

A Spor'da yer alan habere göre siyah beyazlılar, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

İŞTE ANLAŞMA DETAYLARI

İki kulüp arasında yapılan son görüşmelerde İngiliz kulübü, Yasin Özcan + 21,5 milyon Euro bonservis ücreti ödemeyi kabul etti.

ANLAŞMA SAĞLAMIŞTI

Kişisel şartlarda Aston Villa ile anlaşma sağlayan 28 yaşındaki futbolcu, kulüplerin ortak noktada buluşmasını bekliyordu.

26 MAÇTA OYNADI

Yaz transfer döneminde Roma'dan Beşiktaş'a transfer olan İngiliz santrfor Abraham, siyah-beyazlı ekiple 26 maça çıktı.

PERFORMANSI

Tüm kulvarlarda toplamda 1.880 dakika süre alan Abraham, bu maçlarda 13 gol atarken 3 de asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre 1,94'lük golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.

KADRO 18 FUTBOLCUYA DÜŞECEK

Beşiktaş devre arası transfer döneminde Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz, Sensson, Jurasek, Paulista, Mert Günok ve Necip ile yollarını ayırmıştı. Siyah beyazlıların Abraham'ın da gitmesi halinde kadrosu 18 futbolcuya düşecek.

TAVARES VE AGBADOU'DA SON DURUM

Şu ana kadar sol bek Nuno Tavares ve stoper Emmanuel Agbadou, kaleci Jorgensen için ciddi girişimlerde bulunan Beşiktaş, önümüzdeki hafta imzaları attırmaya başlayabilir.

5 TRANSFER YAPILACAK

Siyah beyazlılar Abraham'ın yerine de yeni bir santrfor arayışına başlayacak ve en az bir tane de orta saha oyuncusu alarak devre arasını 5 transferle tamamlayacak.