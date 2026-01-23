Trend
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın transferi gerçekleşiyor! Dev bonservis ve oyuncu gelecek...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham için Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşma sağladı. Transferin bonservis bedeli+oyuncu şeklinde tamamlanması bekleniyor. İşte gelecek oyuncu ve transfer ücreti...
Giriş Tarihi: 23.01.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:26