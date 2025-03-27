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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan yerli atağı! Süper Lig devlerinin göz bebeğiydi...
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan yerli atağı! Süper Lig devlerinin göz bebeğiydi...
Son dakika haberi: Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon adına kadro planlamasını yapmaya başladı. Yeni sezonda şampiyonluk için daha iddialı bir takım kurmak isteyen Serdal Adalı ve kurmayları, bir yandan da yerli futbolcu kalitesini yükseltmek istiyor. İşte siyah-beyazlıların gündemine gelen o isim...
Giriş Tarihi: 27.03.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 21:55