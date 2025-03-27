Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Beşiktaş'tan yerli atağı! Süper Lig devlerinin göz bebeğiydi...

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan yerli atağı! Süper Lig devlerinin göz bebeğiydi...

Son dakika haberi: Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon adına kadro planlamasını yapmaya başladı. Yeni sezonda şampiyonluk için daha iddialı bir takım kurmak isteyen Serdal Adalı ve kurmayları, bir yandan da yerli futbolcu kalitesini yükseltmek istiyor. İşte siyah-beyazlıların gündemine gelen o isim...

Giriş Tarihi: 27.03.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 21:55
Son dakika haberi: Beşiktaş’tan yerli atağı! Süper Lig devlerinin göz bebeğiydi...

Sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Beşiktaş'ta tek hedef Ziraat Türkiye Kupası kaldı...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan yerli atağı! Süper Lig devlerinin göz bebeğiydi...

Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğu için iddialı bir kadro kurmak istiyen siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları başladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan yerli atağı! Süper Lig devlerinin göz bebeğiydi...

Buna göre Kara Kartal için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi....

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan yerli atağı! Süper Lig devlerinin göz bebeğiydi...

YUSUF ÖZDEMİR RADARA GİRDİ

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir ile ilgileniyor. (Fanatik)

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan yerli atağı! Süper Lig devlerinin göz bebeğiydi...

Takımın yerli kalitesini yükseltmek isteyen siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibinde forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.