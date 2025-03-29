Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Dev derbi öncesi peş peşe uyarılar! Okan Buruk ve Solskjaer açıkladı
Son dakika haberi: Dev derbi öncesi peş peşe uyarılar! Okan Buruk ve Solskjaer açıkladı
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kritik bir derbi oynanacak. Beşiktaş, sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibini mağlup ederek, Fenerbahçe ile arasındaki 9 puanı korumak istiyor. Kartal ise zorlu maçtan galip gelerek son dönemdeki kötü gidişini durdurmak istiyor. Dev maç öncesi Okan Buruk ve Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri de ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:51