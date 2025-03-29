Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Dev derbi öncesi peş peşe uyarılar! Okan Buruk ve Solskjaer açıkladı

Son dakika haberi: Dev derbi öncesi peş peşe uyarılar! Okan Buruk ve Solskjaer açıkladı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kritik bir derbi oynanacak. Beşiktaş, sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibini mağlup ederek, Fenerbahçe ile arasındaki 9 puanı korumak istiyor. Kartal ise zorlu maçtan galip gelerek son dönemdeki kötü gidişini durdurmak istiyor. Dev maç öncesi Okan Buruk ve Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri de ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:51
Son dakika haberi: Dev derbi öncesi peş peşe uyarılar! Okan Buruk ve Solskjaer açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, TÜPRAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Dev derbi öncesi peş peşe uyarılar! Okan Buruk ve Solskjaer açıkladı

Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibini mağlup ederek, Fenerbahçe ile arasındaki 9 puanlık farkı korumanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika haberi: Dev derbi öncesi peş peşe uyarılar! Okan Buruk ve Solskjaer açıkladı

Siyah-beyazlı takım ise zorlu maçtan galip gelerek kötü gidişe son verip taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Son dakika haberi: Dev derbi öncesi peş peşe uyarılar! Okan Buruk ve Solskjaer açıkladı

Kritik karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, öğrencilerine kritik uyarılarda bulundu.

Son dakika haberi: Dev derbi öncesi peş peşe uyarılar! Okan Buruk ve Solskjaer açıkladı

Cim-Bom'un teknik patronu, Beşiktaş karşısında kendilerini çok zor bir 90 dakikanın beklediğine dikkat çekerek, "Önümüzdeki 9 finalden en önemlisi...