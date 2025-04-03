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Son dakika haberi: Didier Drogba'dan derbi sonrası şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarlarıyla arası bozuktu...
Son dakika haberi: Didier Drogba'dan derbi sonrası şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarlarıyla arası bozuktu...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho'ya destek mesajı yayınlamıştı. Bu mesajın ardından Galatasaray taraftarı, Fildişi Sahilli eski golcüsüne tepki göstermişti. Drogba, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe zaferinin ardından şaşırtan bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar..
Giriş Tarihi: 03.04.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 14:02