Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Didier Drogba'dan derbi sonrası şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarlarıyla arası bozuktu...

Son dakika haberi: Didier Drogba'dan derbi sonrası şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarlarıyla arası bozuktu...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho'ya destek mesajı yayınlamıştı. Bu mesajın ardından Galatasaray taraftarı, Fildişi Sahilli eski golcüsüne tepki göstermişti. Drogba, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe zaferinin ardından şaşırtan bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 03.04.2025 13:33 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 14:02
Son dakika haberi: Didier Drogba’dan derbi sonrası şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarlarıyla arası bozuktu...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başardı.

Son dakika haberi: Didier Drogba’dan derbi sonrası şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarlarıyla arası bozuktu...

Sarı-kırmızılılar olaylı derbide kazanan taraf olarak, Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Derbinin yankıları sürerken, tanıdık isimden sürpriz bir hamle geldi.

Son dakika haberi: Didier Drogba’dan derbi sonrası şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarlarıyla arası bozuktu...

MOURINHO'YA DESTEK MESAJI YAYINLAMIŞTI

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan ırkçılık tartışmalarında Jose Mourinho'ya destek vermişti.

Son dakika haberi: Didier Drogba’dan derbi sonrası şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarlarıyla arası bozuktu...

Drogba, Chelsea kariyerinde uzun yıllar birlikte çalıştığı Portekizli teknik adam adına şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika haberi: Didier Drogba’dan derbi sonrası şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarlarıyla arası bozuktu...

Fildişili eski golcü, Mourinho için, ''Onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil.''