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Son dakika haberi: Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kafayı taktı! Arda Güler'den sonra bu kez...
Son dakika haberi: Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kafayı taktı! Arda Güler'den sonra bu kez...
Son dakika haberi: Sezon başında transfer olduğu Benfica'da fırtına gibi esen Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda gösterdiği performansla da Avrupa devlerinin radarına girdi. Arda Güler'i de yakından takip eden dev ekip, bu kez Kerem'e yöneldi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 09.04.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 19:25