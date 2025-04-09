Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kafayı taktı! Arda Güler'den sonra bu kez...

Son dakika haberi: Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kafayı taktı! Arda Güler'den sonra bu kez...

Son dakika haberi: Sezon başında transfer olduğu Benfica'da fırtına gibi esen Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda gösterdiği performansla da Avrupa devlerinin radarına girdi. Arda Güler'i de yakından takip eden dev ekip, bu kez Kerem'e yöneldi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 09.04.2025 18:59 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 19:25
Son dakika haberi: Dünya devi Kerem Aktürkoğlu’na kafayı taktı! Arda Güler’den sonra bu kez...

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Son dakika haberi: Dünya devi Kerem Aktürkoğlu’na kafayı taktı! Arda Güler’den sonra bu kez...

Portekiz kariyerine hızlı başlayan milli yıldız, attığı gollerle kısa sürede taraftarlarının sevgilisi haline geldi.

Son dakika haberi: Dünya devi Kerem Aktürkoğlu’na kafayı taktı! Arda Güler’den sonra bu kez...

ORKUN KÖKÇÜ İLE BERABER TAKIMINI TAŞIYOR

Kerem Aktürkoğlu, bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü ile birlikte takımın öne çıkan isimler olmayı başardı.

Son dakika haberi: Dünya devi Kerem Aktürkoğlu’na kafayı taktı! Arda Güler’den sonra bu kez...

Başarılı ikili, ortaya koydukları performansla sık sık Portekiz basınında gündem oluyor.

Son dakika haberi: Dünya devi Kerem Aktürkoğlu’na kafayı taktı! Arda Güler’den sonra bu kez...

YENİDEN ÇIKIŞA GEÇTİ

Sezonun ortasında düşüş yaşayan ve kulübeye çekilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, son haftalarda yeniden performansını yukarı çekti.