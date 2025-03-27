Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Dünyayı sarsacak bomba iddia! Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor...

Son dakika haberi: Dünyayı sarsacak bomba iddia! Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor...

Son dakika haberi: Dünya futbol tarihini en büyük iki futbol yıldızı olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için gündemi yerinden oynatacak flaş bir iddia ortaya atıldı. İki büyük yıldızın gelecek yıl yeni kupa aşkına, takım arkadaşı olabileceği konuşuluyor. İşte bomba iddianın detayları...

Giriş Tarihi: 27.03.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 21:38
Son dakika haberi: Dünyayı sarsacak bomba iddia! Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor...

Uzun yıllardır futbolseverlerin acaba aynı takımda oynasalar dediği yıldız isimler için flaş bir iddia ortaya atıldı.-

Son dakika haberi: Dünyayı sarsacak bomba iddia! Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor...

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, son 20 yıldaki rekabetleriyle dünya futbolunun en büyük iki yıldızı olarak gösteriliyor.

Son dakika haberi: Dünyayı sarsacak bomba iddia! Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor...

TAKIM ARKADAŞI OLABİLİRLER

2026'da düzenlenecek ve 125 milyon dolarlık bir ödül vaadeden FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Cristiano Ronaldo ile Messi'yi aynı takımda buluşturabilir.

Son dakika haberi: Dünyayı sarsacak bomba iddia! Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor...

Dev organizasyona Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami katılacak. Al Nassr ise turnuvada yer almayacak.

Son dakika haberi: Dünyayı sarsacak bomba iddia! Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor...

RONALDO DEV ORGANİZASYONDA OLMAK İSTİYOR

talkSPORT'a göre, beş kez Ballon d'Or kazananı, Suudi Arabistan'a dönmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FIFA'nın genişletilmiş etkinliğine katılmak istiyor.