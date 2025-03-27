Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Dünyayı sarsacak bomba iddia! Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor...
Son dakika haberi: Dünyayı sarsacak bomba iddia! Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor...
Son dakika haberi: Dünya futbol tarihini en büyük iki futbol yıldızı olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için gündemi yerinden oynatacak flaş bir iddia ortaya atıldı. İki büyük yıldızın gelecek yıl yeni kupa aşkına, takım arkadaşı olabileceği konuşuluyor. İşte bomba iddianın detayları...
Giriş Tarihi: 27.03.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 21:38