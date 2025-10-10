Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Dursun Özbek, Barış Alper ve Icardi konusuna noktayı koydu! Sözleşmeleri uzatılacak mı?

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk toplantısında yaptığı açıklamalarda Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin sözleşme konusuna açıklık getirdi. Özbek ayrıca, Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun maaşıyla ilgili gelen soruyu da yanıtladı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 12:37
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'ye yeni sözleşme konusuna dair açıklamada bulundu.

BARIŞ ALPER SÖZLERİ

Dursun Özbek, "Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle oynuyor." dedi.

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Özbek, Icardi için, "Icardi'nin sözleşmesindeki son senesi. Bizim için çok önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu.

Bu sezon da aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değil. Sezonun ortalarına doğru karar vereceğiz." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Diğer yandan Dursun Özbek, Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili de açıklamalar yaptı.

"TFF ÇALIŞMA BAŞLATTI"

Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun çalışma başlattığını duyurdu.

"NE KADAR HASSAS OLDUĞUNU DEFALARCA SÖYLEDİ"

Dursun Özbek, "Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama aslında olayın fazla tartışılmasına gerek kalmadan aleniyet kazanmıştır. Tabi burada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tek tip sözleşmeyle ilgili ne kadar hassas olduğunu defalarca söyledi.

"FIFA NEZDİNDE UYGULAMALARI OLUYOR"

Bunun da takipçisi olacağını belirtti. Konu sadece Türkiye çerçevesinde tartışılan bir konu değil. Özellikle bu tip uygulamaların FIFA nezdinde uygulamaları oluyor. İngiltere ve Fransa'da uygulanan müeyyideler de benzer olaylardan kaynaklanıyor.

"CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENECEKLERİNİ BEKLİYORUM"

Değerli federasyon başkanımızın sözlerine baktığımızda konuyla ciddi şekilde ilgileneceklerini bekliyorum. Konuyla ilgili zaten bir çalışma başlattıklarını ihsas etti. Bundan sonrasını izleyeceğiz.

"ÇETİN BİR REKABET İÇİNDEYİZ"

Konu sadece A takımı, B takımı ilgisi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içindeyiz. Şampiyonluk, kümede kalma yarışı, harcama limitleri... Onun için federasyonumuzun konuyla ilgileneceğini düşünüyorum.

"KULÜP BAZINA İNDİRGENMESİNE KARŞIYIM"

Konunun bir iki kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek ve öyle değerlendirmek lazım." dedi.

NBA EUROPE AÇIKLAMASI

Dursun Özbek ayrıca, geçtiğimiz ay FIBA'nın daveti üzerine Cenevre'ye görüşmeye gittiklerini hatırlattı.

Özbek, "Erkek basketbolla ilgili yönetim kurulu arkadaşım Can Natan ile birlikte gittik. FIBA'nın Avrupa'da yeni bir oluşum var, planlama aşamasında. NBA Europe organizasyonuna öncülük etmek istiyorlar. Bu konuda Galatasaray'ın da bu uygulamanın içinde olmasını arzu ettiklerini söylediler. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Böyle bir organizasyona davet aldık. Gelişmelere bağlı olarak sizlere aktaracağız" şeklinde konuştu.