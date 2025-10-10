Son dakika haberi: Dursun Özbek, Barış Alper ve Icardi konusuna noktayı koydu! Sözleşmeleri uzatılacak mı?

NBA EUROPE AÇIKLAMASI

Dursun Özbek ayrıca, geçtiğimiz ay FIBA'nın daveti üzerine Cenevre'ye görüşmeye gittiklerini hatırlattı.

Özbek, "Erkek basketbolla ilgili yönetim kurulu arkadaşım Can Natan ile birlikte gittik. FIBA'nın Avrupa'da yeni bir oluşum var, planlama aşamasında. NBA Europe organizasyonuna öncülük etmek istiyorlar. Bu konuda Galatasaray'ın da bu uygulamanın içinde olmasını arzu ettiklerini söylediler. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Böyle bir organizasyona davet aldık. Gelişmelere bağlı olarak sizlere aktaracağız" şeklinde konuştu.