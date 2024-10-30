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Son dakika haberi: Eski yıldız oyuncudan İstanbul finaliyle ilgil yıllar sonra bomba itiraf! "Otel odasında..."

Son dakika haberi: Liverpool'un eski yıldız oyuncularından Stephane Henchoz, yıllar sonra kendisiyle ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu. 2005'te oynanan Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyemeyen Henchoz, o gün neler yaşadıklarını açıkladı. İşte Henchoz'un tarihe geçen o final için söylediği sözler...

MARWAN NADHİM MARWAN NADHİM
Giriş Tarihi: 30.10.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:42
Son dakika haberi: Eski yıldız oyuncudan İstanbul finaliyle ilgil yıllar sonra bomba itiraf! Otel odasında...

Liverpool'un eski efsane oyuncularından Stephane Henchoz, 'The Gaffer of All Accas' programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son olarak İsviçre ekini Lausanne Sport kulübünün yönetim danışmanlığı yapan Henchoz, 2005 yılında İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin "en kötü anısı" olduğunu ifade etti.

Son dakika haberi: Eski yıldız oyuncudan İstanbul finaliyle ilgil yıllar sonra bomba itiraf! Otel odasında...

Stephane Henchoz, Liverpol'da altı yıl forma giydi fakat, tarihe geçen finalden birkaç ay önce kulüpten ayrılmıştı. 2004'te Rafa Benitez'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çok daha az forma şansı bulmaya başladı.

Son dakika haberi: Eski yıldız oyuncudan İstanbul finaliyle ilgil yıllar sonra bomba itiraf! Otel odasında...

O sezon Henchoz, Anfield'daki sözleşmesinin son senesindeydi ve sezon ortasında kulüpten ayrılmayı tercih etti. Savunmada görev yapan Henchoz, İskoç devi Celtic'e transfer oldu fakat bu kararının kendisine Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu madalyasına mal olacağını bilmiyordu.

Son dakika haberi: Eski yıldız oyuncudan İstanbul finaliyle ilgil yıllar sonra bomba itiraf! Otel odasında...

"KARİYERİMİN EN KÖTÜ ANLARIYDI"

Ladbrokes'un 'The Gaffer of All Accas'" lansmanında konuşan tecrübeli eski oyuncu, "2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finali muhtemelen kariyerimin en kötü anısıydı. Rafa Benitez görevi devraldığında, hala bir yıllık sözleşmem vardı ancak oynamıyordum. Sanırım birkaç kez yedek kulübesindeydim, ama bundan fazlası değildi."

Son dakika haberi: Eski yıldız oyuncudan İstanbul finaliyle ilgil yıllar sonra bomba itiraf! Otel odasında...

"Çoğu zaman maçlarda tribündeydim. Takım ligde çok iyi durumda değildi; sanırım ligde yedinci veya sekizinci sıradaydık ve Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamalarını Steven Gerrard'ın Olympiacos'a karşı attığı inanılmaz son dakika golüyle zor bela geçtik..."

"Bu yüzden Son 16 turu kura çekimi yapıldığında, Bayer Leverkusen'den sonraki potansiyel rotamızın Juventus'a karşı çeyrek final olduğunu görebiliyordum. İtalya'da favori onlardı ve herkes -ben de dahil- bizim hiçbir şansımız olmadığını, bunun bizim için Avrupa'daki son maçımız olacağını düşünüyordu."

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