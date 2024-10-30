Son dakika haberi: Eski yıldız oyuncudan İstanbul finaliyle ilgil yıllar sonra bomba itiraf! "Otel odasında..."

"Çoğu zaman maçlarda tribündeydim. Takım ligde çok iyi durumda değildi; sanırım ligde yedinci veya sekizinci sıradaydık ve Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamalarını Steven Gerrard'ın Olympiacos'a karşı attığı inanılmaz son dakika golüyle zor bela geçtik..."

"Bu yüzden Son 16 turu kura çekimi yapıldığında, Bayer Leverkusen'den sonraki potansiyel rotamızın Juventus'a karşı çeyrek final olduğunu görebiliyordum. İtalya'da favori onlardı ve herkes -ben de dahil- bizim hiçbir şansımız olmadığını, bunun bizim için Avrupa'daki son maçımız olacağını düşünüyordu."