Son dakika haberi: Eski yıldız oyuncudan İstanbul finaliyle ilgil yıllar sonra bomba itiraf! "Otel odasında..."
Son dakika haberi: Liverpool'un eski yıldız oyuncularından Stephane Henchoz, yıllar sonra kendisiyle ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu. 2005'te oynanan Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyemeyen Henchoz, o gün neler yaşadıklarını açıkladı. İşte Henchoz'un tarihe geçen o final için söylediği sözler...
Giriş Tarihi: 30.10.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:42