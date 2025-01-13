Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fatih Terim o yıldız için devrede! Galatasaray'ın istediği isme talip oldu...

Son dakika haberi: Fatih Terim o yıldız için devrede! Galatasaray'ın istediği isme talip oldu...

Son dakika haberi: Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosuna takviye yapmak isteyen Suudi Arabistan ekibi, Galatasaray'ın da listesinde olan yıldız futbolcuyu radarına aldı. İşte gündemdeki isim için flaş gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.01.2025 19:13 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:13
Son dakika haberi: Fatih Terim o yıldız için devrede! Galatasaray’ın istediği isme talip oldu...

2024'ün son günlerinde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'da teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim getirilmişti.

Son dakika haberi: Fatih Terim o yıldız için devrede! Galatasaray’ın istediği isme talip oldu...

Tecrübeli teknik adam ilk maçında Al-Fayha'yı 2-1 ile geçerken ikinci maçında Al-Ahli'ye 3-2 mağlup oldu.

Son dakika haberi: Fatih Terim o yıldız için devrede! Galatasaray’ın istediği isme talip oldu...

Yeni teknik direktörleri sonrası kadroya takviye yapma hedefinde olan Al-Shabab'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fatih Terim o yıldız için devrede! Galatasaray’ın istediği isme talip oldu...

Buna göre Suudi Arabistan ekibinde gündeme tanıdık bir isim geldi. İşte Terim'in kadroda görmek istediği yıldız futbolcu...

Son dakika haberi: Fatih Terim o yıldız için devrede! Galatasaray’ın istediği isme talip oldu...

ESKİ PRENSİNİ RADARINA ALDI!

Fatih Terim, daha önce 2019-2020 yılları arasında Galatasaray'da birlikte çalıştığı Mario Lemina'yı gözüne kestirdi.

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