Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fatih Terim o yıldız için devrede! Galatasaray'ın istediği isme talip oldu...

Son dakika haberi: Fatih Terim o yıldız için devrede! Galatasaray'ın istediği isme talip oldu...

Son dakika haberi: Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosuna takviye yapmak isteyen Suudi Arabistan ekibi, Galatasaray'ın da listesinde olan yıldız futbolcuyu radarına aldı. İşte gündemdeki isim için flaş gelişmeler...