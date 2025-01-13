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Son dakika haberi: Fatih Terim o yıldız için devrede! Galatasaray'ın istediği isme talip oldu...
Son dakika haberi: Fatih Terim o yıldız için devrede! Galatasaray'ın istediği isme talip oldu...
Son dakika haberi: Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosuna takviye yapmak isteyen Suudi Arabistan ekibi, Galatasaray'ın da listesinde olan yıldız futbolcuyu radarına aldı. İşte gündemdeki isim için flaş gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.01.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:13