Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko yerine yeni aday...
Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko yerine yeni aday...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Edin Dzeko'nun akıbeti henüz belli olmazken, sarı-lacivertli cephesi tecrübeli yıldızın yerine flaş bir isme yöneldi. İşte bomba hamlenin detayları..
Giriş Tarihi: 29.03.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 18:29