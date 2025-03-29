Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko yerine yeni aday...

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko yerine yeni aday...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Edin Dzeko'nun akıbeti henüz belli olmazken, sarı-lacivertli cephesi tecrübeli yıldızın yerine flaş bir isme yöneldi. İşte bomba hamlenin detayları..

Giriş Tarihi: 29.03.2025 18:29 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 18:29
Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko yerine yeni aday...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 ile geçen Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdü

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko yerine yeni aday...

Sarı-lacivertlilerde odak, hafta içinde Galatasaray ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına çevrildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko yerine yeni aday...

YENİ SEZON İÇİN KOLLAR SIVANDI

Öte yandan Kanarya'da yeni sezon için transfer çalışmalarıda başladı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko yerine yeni aday...

Sezon sonunda kontratı sona erecek Edin Dzeko'nun geleceği henüz belli olmazken, sarı-lacivertliler bomba bir isme yöneldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko yerine yeni aday...

DARWİN NUNEZ BOMBASI

Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı nedeniyle hücumu çok kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Liverpool'un gözden düşen 25 yaşındaki Uruguaylı santrforu Darwin Nunez'i gündeme aldı.(Takvim)