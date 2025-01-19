Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında yola kayıpsız devam etmek istiyor. Buna göre sarı-lacivertliler ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarında vites arttırdı. Bir yandan yabancı kontenjanını da düşünen Fenerbahçe'de sürpriz bir isimle yollar ayrılabilir. İşte flaş ayrılığın detayları...

Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 09:37
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık kapıda! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hedef puan farkını 6'ya indirmek...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık kapıda! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Ligin ikinci yarısında yola kayıpsız devam ederek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık kapıda! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Kadrosuna en az 3 transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler bir yandan yabancı kontenjanı için olası senaryoları planlıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık kapıda! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

SÜRPRİZ AYRILIK YAŞANABİLİR

Kanarya, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Allan Saint Maximin ile yollarını ayrılabilir.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık kapıda! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Kadrosunda sezonu kapatan Oosterwolde ve Becao dışında 11 yabancısı bulunan Fenerbahçe Talisca, 2 yabancı stoper ve 1 sol bek transferi yapmak istiyor.

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