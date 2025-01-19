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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Büyük umutlarla transfer edilmişti...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Büyük umutlarla transfer edilmişti...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında yola kayıpsız devam etmek istiyor. Buna göre sarı-lacivertliler ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarında vites arttırdı. Bir yandan yabancı kontenjanını da düşünen Fenerbahçe'de sürpriz bir isimle yollar ayrılabilir. İşte flaş ayrılığın detayları...
Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 09:37