Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Mourinho'nun yaptığı hamleler...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Mourinho'nun yaptığı hamleler...

Son dakika haberi: Trabzonspor'u evinde 4-1 ile geçerek Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de şampiyonluk sesleri yeniden yüksek sesle yükselmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı hamleler ise dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'yi yükselişe geçiren o istatistik...

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 07:10
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de dikkat çeken istatistik! Mourinho’nun yaptığı hamleler...

Trendyol Süper Lig'in 30. Haftasında Trabzonspor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe, Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürmüştü.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de dikkat çeken istatistik! Mourinho’nun yaptığı hamleler...

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umutları yeniden artarken, kalan 8 haftada hata yapmadan yoluna devam edip, kupaya uzanan taraf olmak istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de dikkat çeken istatistik! Mourinho’nun yaptığı hamleler...

GENİŞ KADRONUN FARKI HİSSEDİLDİ

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında ise güçlü ve geniş kadrosunun farkı hissedildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de dikkat çeken istatistik! Mourinho’nun yaptığı hamleler...

Sahadaki 11'i kadar kulübedeki futbolcuları da birer yıldız olan Jose Mourinho, yaptığı değişikliklerle oyun gücünü elinde tutmayı bildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de dikkat çeken istatistik! Mourinho’nun yaptığı hamleler...

TALISCA KULÜBEDEN GELİP İŞİ ÇÖZDÜ

Son olarak soyunma odasına 1-0 geride gittiği Trabzonspor maçını ikinci devre oyuna giren Anderson Talisca'nın hat-trick ile çözdü.