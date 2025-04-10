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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Mourinho'nun yaptığı hamleler...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Mourinho'nun yaptığı hamleler...
Son dakika haberi: Trabzonspor'u evinde 4-1 ile geçerek Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de şampiyonluk sesleri yeniden yüksek sesle yükselmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı hamleler ise dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'yi yükselişe geçiren o istatistik...
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 07:10