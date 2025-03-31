Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'de imzalar atılıyor! Mourinho onayı verdi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de imzalar atılıyor! Mourinho onayı verdi...

Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de tüm odak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-lacivertliler zorlu randevuyu kazanarak hem tur atlayıp hem de şampiyonluk yarışındaki rakibine psikolojik üstünlük sağlamak istiyor. Sarı-lacivertlilerde bir diğer yandan ise takımınlı önemli bir parçasıyla görüşme odasına girilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2025 21:37 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 21:37
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de imzalar atılıyor! Mourinho onayı verdi...

Trendyol Süper Lig'de 65 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, uzun süreli şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de imzalar atılıyor! Mourinho onayı verdi...

İKİ KUPA HAYALİ

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler sezonun geri kalanını kayıpsız geçirerek iki kupayı da müzesine götürmenin hayalini kuruyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de imzalar atılıyor! Mourinho onayı verdi...

Öte yandan Fenerbahçe'de son dönemin formda ismiyle görüşme yapılacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de imzalar atılıyor! Mourinho onayı verdi...

İMZALAR ATILIYOR

Fenerbahçe, 26 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat ile yeni bir sözleşme imzalayacak. (Fanatik)

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de imzalar atılıyor! Mourinho onayı verdi...

Yetenekli eldiven, son dönemde gösterdiği performansı ve kulübe aidiyetiyle taraftaların sevgilisi haline gelmişti.