Son dakika haberi: Fenerbahçe'de imzalar atılıyor! Mourinho onayı verdi...
Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de tüm odak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-lacivertliler zorlu randevuyu kazanarak hem tur atlayıp hem de şampiyonluk yarışındaki rakibine psikolojik üstünlük sağlamak istiyor. Sarı-lacivertlilerde bir diğer yandan ise takımınlı önemli bir parçasıyla görüşme odasına girilecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.03.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 21:37