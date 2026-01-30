Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Jhon Duran ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi şaşırttı

Fenerbahçe’de Jhon Duran ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi şaşırttı

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki santrforu Jhon Duran'ın takımdan ayrılacağı iddia edildi. 22 yaşındaki santrforun yeni adresi şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 30.01.2026 18:00 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:02
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de sezon başında Al Nassr'dan kiralanan Jhon Duran ile vedalaşılacağı öne sürüldü.

22 yaşındaki Kolombiyalı santrforun yeni adresinin belli olduğu kaydedildi.

FCSB MAÇINDA OYNAMADI

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Jhon Duran, UEFA Avrupa Ligi'ndeki FCSB maçı kadrosuna dahil edilmemişti.

Jhon Duran'ın gerçekleştirilen taktik antrenmanda sakatlık yaşadığı belirtilmişti.

ÇOK SAYIDA TAKIM İSTEDİ

Premier Lig kulüplerinin yanı sıra Juventus'un da Jhon Duran'la ilgilendiği ifade edilmişti.

İŞTE YENİ ADRESİ

Di Marzio'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in Jhon Duran'ı kadrosuna katacağı aktarıldı.

Jhon Duran'ın sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Lille forması giyeceği belirtildi.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe'de 21 müsabakada forma şansı buldu. Kolombiyalı hücumcu bu maçlarda 5 gol ile 3 asist üretti.

Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshedeceği iddia edilen Jhon Duran'ın güncel piyasa değeri 32 milyon euro.

22 yaşındaki santrforun, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

77 MİLYON EUROYA İMZA

Envigado altyapısında yetişen Jhon Duran daha sonra Chicago Fire, Aston Villa ve Al Nassr'da oynadı.

Al Nassr, 2024-2025 sezonu devre arasında Jhon Duran için 77 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.