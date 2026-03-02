Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'den hakemlerle ilgili çok sert açıklama: "Alın terimizi yok sayan..."

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'de son haftalardaki hakem kararlarına dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK'dan süreci en adil ve şeffaf zemine taşıyacak açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 02.03.2026 13:29 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 13:55
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerin gollerini Sidiki Cherif ve Veysel Sarı (kendi kalesine) kaydetti. Kanarya bu sonuçla puanını 54'e yükseltti ancak lider Galatasaray ile puan farkı 4'e yükseldi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertliler, son haftalarda yapılan hakem hatalarıyla sahadaki emeklerinin gölgelendiğini ve bu hataların futbolun adalet duygusuna zarar verdiğini belirten bir açıklama yayımladı.

"FUTBOLUN KONUŞULMASINI İSTEDİK"

Yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana tüm tartışmaların dışında kalmayı, yalnızca sahaya ve oyuna odaklanmayı tercih ettik. Provokasyonlara kapılmadan, polemik üretmeden, futbolun konuşulmasını istedik.

Bu duruşumuz; yalnızca kulübümüz adına değil, Türk futbolunu düşünerek, Türk futbolunun geleceği için daha adil, daha temiz ve daha saygın bir iklim oluşturma sorumluluğunun gereğiydi.

"HAKKIMIZIN GASP EDİLMESİNE..."

Süreci bugüne kadar Federasyonumuzla temas halinde, gerekli girişimleri yaparak ve yapıcı bir diyalog zemini içerisinde yürüttük. Ancak bu sağduyulu ve sahada kalma irademiz, hakkımızın gasp edilmesine rıza göstereceğimiz anlamına gelmez.

"CAMİANIN HAKKINDA DOKUNMAKTADIR"

Son haftalarda yaşanan ve artık istisna olmaktan çıkan hakem hataları, futbolun adalet duygusuna açıkça zarar vermektedir. Sahada emeğin karşılığının verilmediği her karar, yalnızca bir maçın değil, bir camianın hakkına dokunmaktadır.

"ALIN TERİMİZİ YOK SAYAN..."

Art arda yapılan hatalı hakem kararlarıyla Fenerbahçe'nin emeğini gölgelemeye çalışanlar bilmelidir ki; ses çıkaranın menfaat sağladığı, sessiz ve efendi duranın ise mağdur edildiği bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Sahada alın terimizi yok sayan her kararın karşısında duracağız.

"SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK'dan süreci en adil ve şeffaf zemine taşıyacak açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz" denildi.

LİGDE RAKİP SAMSUNSPOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.