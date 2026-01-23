Fenerbahçe’den dev santrfor için transfer teklifi! Takas ihtimali

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek adına çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda rotasını Premier Lig'e çevirdiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin yıldız forvet transferi için takas ihtimalini değerlendirmeye aldığı vurgulandı. TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Everton forması giyen Beto ile ilgilendiği belirtildi. TEKLİF YAPILDI Sarı-lacivertlilerin, Beto transferi için Everton'a teklifte bulunduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin Beto transferi için yaptığı teklifin satın alma opsiyonlu kiralık şeklinde olduğu vurgulandı. Süper Lig devinde Youssef En Nesyri'nin takımda kalması halinde bile bu transferin bitirilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi. TAKAS İHTİMALİ Fenerbahçe'nin Beto transferinde takas seçeneğini de ihtimaller arasında bulundurduğu vurgulandı. 27 yaşındaki santrfor, bu sezon Everton'da 25 müsabakada forma şansı buldu. Beto bu süreçte 3 gol sevinci yaşadı. Beto'nun Everton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Gine Bissaulu santrforun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. 25 MİLYON EURO ÖDENDİ Everton, 2023-2024 sezonu başında Beto transferi için Udinese'ye 25 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.