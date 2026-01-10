Trend
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, ezeli rakibine sosyal medya hesabından göndermelerde bulundu. İşte o paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 10.01.2026 21:00
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:50