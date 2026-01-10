Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, ezeli rakibine sosyal medya hesabından göndermelerde bulundu. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 10.01.2026 21:00 Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:50
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...

2025 Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...

Saat 18.45'te başlayan ve ATV'den yayınlanan mücadeleyi hakem Hakem Halil Umut Meler yönetti. Ömer Faruk Turtay ise VAR koltuğunda oturdu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...

ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLDU

Sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin kaydettiği gollerle maçı kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...

PEŞ PEŞE GÖNDERMELER

Maçın ardından Fenerbahçe cephesi, sosyal medya üzerinden ezeli rakibine dikkat çeken göndermelerde bulundu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...

Sarı-lacivertli takımın hesabından ilk olarak, "Kapıyı kapatın. Başlıyoruz!" ifadelerinin yer aldığı paylaşım geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...

Ardından yapılan paylaşımda, "Kimse görmeden" ifadesi kullanıldı ve teknik direktör Okan Buruk'a gönderme yapıldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...

Fenerbahçe'nin İngilizce hesabı da maçın ardından bir gönderi paylaştı ve "Next time: better plastic bags. This time: please don't litter." yazdı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın seromoniye çıkmama kararın ardından bir göndermede daha bulundu. Yapılan paylaşımda, "Ararımmmm seniiii her yerdeeee!?? @.galatasaraysk" sözleri yer aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...

Fenerbahçe Akademi hesabından da şampiyonluk sonrası bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Abilerimizi tebrik ediyoruz." denildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay göndermeler! Maç biter bitmez geldi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarına gönderme olarak, "Kupayı direkt bize vermek, daha doğru olurdu gibi GEJSDNFLKAJSDŞGKLJASDGAJLSDKJF" paylaşımı yapıldı.