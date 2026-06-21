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Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

Fenerbahçe'nin Marsilya forması giyen Mason Greenwood'u transfer etmek için harekete geçtiği ve teklif yaptığı öğrenildi. İki takım arasındaki bonservis pazarlıklarında aradaki fark netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:01 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 17:05
Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçim öncesinde başkan adaylarından Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaşma sağladığını açıklamıştı.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi sonrası Fenerbahçe'nin Mason Greenwood için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

Sarı-lacivertlilerin, İngiliz yıldızın transferinde teklifini sunduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milliyet'in haberine göre; Aziz Yıldırım yönetimin, Mason Greenwood'un menajeri ile görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

Sarı-lacivertlilerin, Mason Greenwood için Marsilya'ya transfer teklifini sunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'un menajerinden oyuncunun maaşında indirim talep ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

İŞTE ÖNERİLEN RAKAM

Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferi için 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euroluk bonus içeren teklif sunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

Marsilya'nın Mason Greenwood için 50 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

Marsilya'nın Roma'dan gelen transfer teklifini geri çevirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

F.BAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'den gelen transfer teklifine sıcak baktığı aktarıldı.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

24 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Marsilya'da 45 maça çıktı ve 26 gol ile 11 asist üretti.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

Mason Greenwood'un Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARSİLYA #FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #TRANSFER