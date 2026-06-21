Fenerbahçe’den Mason Greenwood için transfer teklifi! Aradaki fark belli oldu

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçim öncesinde başkan adaylarından Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaşma sağladığını açıklamıştı. Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi sonrası Fenerbahçe'nin Mason Greenwood için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz yıldızın transferinde teklifini sunduğu kaydedildi. GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ Milliyet'in haberine göre; Aziz Yıldırım yönetimin, Mason Greenwood'un menajeri ile görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, Mason Greenwood için Marsilya'ya transfer teklifini sunduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'un menajerinden oyuncunun maaşında indirim talep ettiği vurgulandı. İŞTE ÖNERİLEN RAKAM Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferi için 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euroluk bonus içeren teklif sunduğu aktarıldı. Marsilya'nın Mason Greenwood için 50 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi. Marsilya'nın Roma'dan gelen transfer teklifini geri çevirdiği ifade edildi. F.BAHÇE'YE SICAK BAKIYOR Mason Greenwood'un Fenerbahçe'den gelen transfer teklifine sıcak baktığı aktarıldı. 24 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Marsilya'da 45 maça çıktı ve 26 gol ile 11 asist üretti. Mason Greenwood'un Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.