Son dakika haberi: Galatasaray, ilk transferini gerçekleştiriyor! Napoli'nin yıldızı Cimbom'a...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmak üzere. Sarı-kırmızılılar, kanat transferinde Napoli'nin yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelerde sona geldi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.01.2026 21:48
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 22:02