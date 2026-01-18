Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray, ilk transferini gerçekleştiriyor! Napoli'nin yıldızı Cimbom'a...

Son dakika haberi: Galatasaray, ilk transferini gerçekleştiriyor! Napoli'nin yıldızı Cimbom'a...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmak üzere. Sarı-kırmızılılar, kanat transferinde Napoli'nin yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelerde sona geldi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.01.2026 21:48 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 22:02
Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer çalışmaları kapsamında görüştüğü isimlerle temasını artırdı.

Teknik direktör Okan Buruk'un isteğiyle sarı-kırmızılılar, hücum bölgesine de takviye yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda Cimbom'un listesinde yer alan Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

NOA LANG'DA MUTLU SON YAKIN

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Napoli forması giyen sol kanat oyuncusu Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

ROMANO DA DUYURDU

Fabrizio Romano ise haberi "Galatasaray ve Napoli, haftalardır transfer listesinde yer alan Noa Lang için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor" şeklinde duyurdu.

TRANSFERDE FORMÜL BELLİ

Taraflar arasında satın alma opsiyonlu kiralık olarak yapılacak anlaşmada maaşın da karşılanacağı aktarıldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kulüplerin, satın alma opsiyonunun ne kadar olacağı ve nasıl aktif hale getirileceği konusunda görüştüğü ifade edildi.

KOPENHAG MAÇI SON OLABİLİR

Ayrıca Noa Lang'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçından sonra takımdan ayrılabileceği belirtildi.

KARİYERİ

Hollanda'da Feyenoord altyapısında yetişen Noa Lang daha sonra Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV Eindhoven takımlarında forma giydi.

PERFORMANSI

Noa Lang, bu sezon Napoli'de 26 maçta süre aldı. Hollandalı kanat oyuncusu, bu süre zarfında 1 gol atarken, 2 kez de asist üretti.

MİLLİ FORMAYLA 15 MAÇ

Noa Lang, Hollanda Milli Takımı'nda 15 maçta sahaya çıktı. Yıldız futbolcu, bu mücadelelerde 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

SÖZLEŞME DURUMU

Lang'ın Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.