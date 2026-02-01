Son dakika haberi: Galatasaray, Mauro Icardi’nin alternatifini buldu!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Serie A devi Juventus, Mauro Icardi'yi ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Çizme temsilcisinin, Mauro Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi. ALTERNATİF ARAYIŞLARI Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin ayrılık ihtimali nedeniyle alternatif arayışlarına hız verdiği aktarıldı. A Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Mauro Icardi'nin alternatifleri arasındaki ilk ismin belli olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, bonservisi Brighton'da bulunan Evan Ferguson ile ilgilendiği belirtildi. SEZON SONU İÇİN Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin ayrılık ihtimali nedeniyle sezon sonu için bir B planı hazırladığı vurgulandı. Evan Ferguson, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 22 maça çıktı. İrlandalı golcü, bu müsabakalarda 5 gol attı ve 2 asist üretti. Evan Ferguson için Roma ile Brighton arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesi de yer alıyor. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Galatasaray'ın radarındaki Evan Ferguson'un Brighton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 21 yaşındaki İrlandalı santrforun güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Brighton'da profesyonel olan Evan Ferguson daha sonra West Ham United ve Roma'da kiralık olarak forma giydi. Evan Ferguson, İrlanda Milli Takımı'nda 26 maça çıktı ve rakip fileleri 8 kez havalandırdı.