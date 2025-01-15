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Son dakika haberi: Galatasaray'a Süper Lig'den 2 bomba transfer! Dursun Özbek, işi şimdiden bitirdi...
Son dakika haberi: Galatasaray'a Süper Lig'den 2 bomba transfer! Dursun Özbek, işi şimdiden bitirdi...
Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte harekete geçti. Sarı kırmızılılar, transferde hızlanırken, isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Avrupa'da yoluna başarıyla devam eden Cimbom'da başkan Dursun Özbek Süper Lig'in 2 formda isminin transferi için kolları sıvadı. Özbek'in hem oyuncularla hem de kulübüyle söz kestiği öğrenildi. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 12:13