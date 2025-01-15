Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'a Süper Lig'den 2 bomba transfer! Dursun Özbek, işi şimdiden bitirdi...

Son dakika haberi: Galatasaray'a Süper Lig'den 2 bomba transfer! Dursun Özbek, işi şimdiden bitirdi...

Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte harekete geçti. Sarı kırmızılılar, transferde hızlanırken, isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Avrupa'da yoluna başarıyla devam eden Cimbom'da başkan Dursun Özbek Süper Lig'in 2 formda isminin transferi için kolları sıvadı. Özbek'in hem oyuncularla hem de kulübüyle söz kestiği öğrenildi. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 12:13
Son dakika haberi: Galatasaray’a Süper Lig’den 2 bomba transfer! Dursun Özbek, işi şimdiden bitirdi...

Galatasaray, ara transfer döneminin resmen açılmasıyla beraber kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Süper Lig’den 2 bomba transfer! Dursun Özbek, işi şimdiden bitirdi...

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerin yanı sıra kadroya dahil edilecek futbolcular da merak ediliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Süper Lig’den 2 bomba transfer! Dursun Özbek, işi şimdiden bitirdi...

Cimbom'da çalışmalar, teknik direktör Okan Buruk'un talimatları kapsamında ilerliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Süper Lig’den 2 bomba transfer! Dursun Özbek, işi şimdiden bitirdi...

Bu çerçevede hareket eden yönetim, bu sezon performanslarıyla Süper Lig'e damgasını vuran iki ismin transferini bitirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’a Süper Lig’den 2 bomba transfer! Dursun Özbek, işi şimdiden bitirdi...

DURSUN ÖZBEK BİZZAT DEVREDE

Buna göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor'un başarılı isimleri Berke Özer ve Ahmed Kutucu için bizzat devreye girdi.

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