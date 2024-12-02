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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da Osimhen'in pozisyonu penaltı mıydı? Davinson Sanchez'e kırmızı çıkmalı mıydı? Ahmet Çakar tek tek açıkladı!

GALATASARAY EYÜPSPOR YAZAR YORUMLARI: Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. 35 puana yükselen sarı-kırmızılılar, bu sezon ikinci kez puan kaybı yaşadı. Maçı yöneten hakem Oğuzhan Çakır'ın kararları çok tartışıldı. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar hem mücadeleyi hem de hakem Çakır'ın performansını değerlendirdi. Yazarlardan Ahmet Çakar, penaltı ve kırmızı kart tartışmalarına son noktayı koydu. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 02.12.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 07:06
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da Osimhen’in pozisyonu penaltı mıydı? Davinson Sanchez’e kırmızı çıkmalı mıydı? Ahmet Çakar tek tek açıkladı!

SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar GalatasarayEyüpspor karşılaşmasını ve tartışmalı pozisyonları yorumladı. İşte yazarların yorumları…

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da Osimhen’in pozisyonu penaltı mıydı? Davinson Sanchez’e kırmızı çıkmalı mıydı? Ahmet Çakar tek tek açıkladı!

LEVENT TÜZEMEN: DEDİKODU ÜRETENLER UTANDINIZ MI!

Eyüpspor, G.Saray'a maçı verecekmiş, 3 oyuncusu Rize maçında cezalı duruma düşmüş… Arda Turan, G.Saraylı olduğu için takımını baskılı oynatmayacakmış… Bu dedikoduları üretenler herhalde utanmışlardır. Arda Turan'ın takımı Eyüpspor çatır çatır top oynadı, ikili mücadelelerde G.Saray'ı zorladı, kanatlardan özellikle Halil'in bölgesinden etkili hücum etti. İlk golü de Halil'in ortası sonucu arka direkte eski G.Saraylı Emre Akbaba attı! Oysa G.Saray bu golü yemeden önce Torreira ve Osimhen ile iki net pozisyon kaçırdı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da Osimhen’in pozisyonu penaltı mıydı? Davinson Sanchez’e kırmızı çıkmalı mıydı? Ahmet Çakar tek tek açıkladı!

"EYÜPSPOR'UN İNADI VE MÜCADELESİ İZİN VERMEDİ"

Sahanın çalışkanı Barış'ın ceza alanına getirip final paslarında isabeti yakalayamaması G.Saray'ın erken gol bulmasını engelledi. Osimhen, direkten dönen şutunda uzağa değil de yakın köşeye vursaydı aradığı golü bulurdu. Zor gollerin adamı Barış Alper uzatmalarda fazla kullanmadığı sol ayağı ile iğne deliğinden geçirip mükemmel bir gol attı. İkinci yarının hemen başında Sallai'nin golü G.Saray'ı öne geçirdi. Ben bu gol sonrası G.Saray'ın oyun üstünlüğünü tamamen ele geçireceğini düşündüm ama Eyüpspor'un inadı ve mücadelesi buna izin vermedi.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da Osimhen’in pozisyonu penaltı mıydı? Davinson Sanchez’e kırmızı çıkmalı mıydı? Ahmet Çakar tek tek açıkladı!

Yine de Barış, Osimhen'in hazırladığı pozisyonda kaleye gelişi güzel şut atacağına topun dibine girseydi farkı arttırırdı. Eyüp, Ampem ile skoru 2-2'ye taşırken Galatasaray'ın baskısı golü getirmedi. Çünkü Eyüpspor kalecisi Berke Özer, kalesinde devleşip liderin kazanmasını engelledi.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da Osimhen’in pozisyonu penaltı mıydı? Davinson Sanchez’e kırmızı çıkmalı mıydı? Ahmet Çakar tek tek açıkladı!

BÜLENT TİMURLENK: FİŞİ ÇEKMELİYDİ

Bir futbolcunun eski takımına karşı oynayacağı maç öncesinde ya da bir teknik direktörün bir zamanlar çalıştırdığı ya da futbolcusu olduğu takıma karşı sahaya çıktığında mesnetsizce yapılan ahlak sorgulamaları sadece bizim futbolumuzda var. Avrupalılar bu türden eşleşmelerden güzel hikâyeler, arşiv fotoğraflarla maça giderken bizdeyse "satacak" totosu oynanıyor maalesef. Bir mahlas altında yapılan bu terbiyesizliklerin bir cezası varsa da kimse o cezayı çekmiyor sonuçta. Evet Kaan, Jakobs yok. Jelert güven vermiyor. Yine de G.Saray'ın üçlü savunma tercihi takımın iki buçuk sezondur 4-2-3-1 ile sağladığı akışkanlığı da ortadan kaldırdı.

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