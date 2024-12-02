SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da Osimhen'in pozisyonu penaltı mıydı? Davinson Sanchez'e kırmızı çıkmalı mıydı? Ahmet Çakar tek tek açıkladı!
GALATASARAY EYÜPSPOR YAZAR YORUMLARI: Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. 35 puana yükselen sarı-kırmızılılar, bu sezon ikinci kez puan kaybı yaşadı. Maçı yöneten hakem Oğuzhan Çakır'ın kararları çok tartışıldı. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar hem mücadeleyi hem de hakem Çakır'ın performansını değerlendirdi. Yazarlardan Ahmet Çakar, penaltı ve kırmızı kart tartışmalarına son noktayı koydu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.12.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 07:06