Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Derbi sonrası bileti kesildi

Son dakika haberi: Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Derbi sonrası bileti kesildi

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan ve yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı kupa maçına odaklanırken, sürpriz de bir karar alındı. teknik direktör Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyunculardan istediği verimi alamadı. Bu doğrultuda Cimbom'da yıldız futbolcuyla yolların ayrılacağı iddia edildi. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 01.04.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:02
Son dakika haberi: Galatasaray’da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Derbi sonrası bileti kesildi

Süper Lig'in lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın akşam Fenerbahçe ile çok kritik bir maça çıkacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Derbi sonrası bileti kesildi

Sarı-kırmızılı takımda son haftalarda oynanan oyunun ardından tepkiler gelirken, yeni transferler de eleştiri aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Derbi sonrası bileti kesildi

Ligde Beşiktaş'a yenilen ve bu sezon ilk kez kaybeden sarı-kırmızılı takımda, ara transfer döneminde alınan oyuncular verimli olmadı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Derbi sonrası bileti kesildi

Bu isimler arasında en çok eleştiriyi alan oyuncu olan Carlos Cuesta, 8 milyon Euro bonservisle transfer edilmiş ve Kolombiyalı oyuncu, şans bulduğu mücadelelerde yaptığı hatalarla gündem olmuştu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Derbi sonrası bileti kesildi

En son 2 Mart'ta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalınan maçta yaptığı kritik hatayla tepki çeken Cuesta, daha sonra şans bulamadı.