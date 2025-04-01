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Son dakika haberi: Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Derbi sonrası bileti kesildi
Son dakika haberi: Galatasaray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Derbi sonrası bileti kesildi
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan ve yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı kupa maçına odaklanırken, sürpriz de bir karar alındı. teknik direktör Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyunculardan istediği verimi alamadı. Bu doğrultuda Cimbom'da yıldız futbolcuyla yolların ayrılacağı iddia edildi. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 01.04.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:02