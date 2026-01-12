Galatasaray’dan ilk transfer! Bonservis bedeli ve maaşı belli oldu

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, ara transfer döneminde ilk hamlesini orta saha bölgesine yapacağı iddia edildi. Galatasaray'ın yıldız futbolcunun transferi için kulübü ve oyuncuyla anlaşma sağladığı öne sürüldü. ONYEDIKA BOMBASI Africafoot'un haberine göre; Galatasaray'ın Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı renklerine bağlamaya hazırlandığı belirtildi. Galatasaray'ın Raphael Onyedika transferi için Club Brugge ve oyuncuyla anlaşma sağladığı kaydedildi. BONSERVİS BEDELİ Club Brugge'ün pazarlıklarda 25 milyon eurodan kapıyı açtığı, Galatasaray'ın ise bu rakamı 23 milyon euroya düşürdüğü belirtildi. Galatasaray'ın Raphael Onyedika ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 senelik sözleşme imzalayacağı vurgulandı. MAAŞI BELLİ OLDU 24 yaşındaki Nijeryalı ön liberoya Galatasaray tarafından yıllık 1 milyon euroluk maaş ödeneceği aktarıldı. Raphael Onyedika, bu sezon Galatasaray'da 24 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu müsabakalarda 2 gol ile 1 asist üretti. Raphael Onyedika'nın Club Brugge ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon euro. 9.5 MİLYON EUROYA İMZA ATMIŞTI Ebedei'de profesyonel olan Raphael Onyedika daha sonra Midtjlland ve Frederica'da oynadı. Club Brugge, 2022-2023 sezonu başında Raphael Onyedika için 9 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan 24 yaşındaki futbolcu, toplamda 21 kez milli oldu. Raphael Onyedika bu müsabakalarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı.