Son dakika haberi: Galatasaray’dan olay TFF açıklaması! Yasin Kol kararı sonrası...

Son dakika haberi: Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinin hakeminin Yasin Kol olarak açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerin askıya alındığını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.04.2026 12:51 Güncelleme Tarihi: 23.04.2026 13:13
Galatasaray, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu ve kupadan elendi.

Sarı-kırmızılılar, Gençlebirliği mağlubiyetinin ardından tüm odağını, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe mücadelesine çevirmişti.

Süper Lig'in 31.haftasında Galatarasaray, 26 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iki takım arasındaki bu kritik müsabakayı hakem Yasin Kol'un yöneteceğini açıkladı. Kol'un yardımcılıklarını; Abdullah Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Karşılaşmaya hakem olarak Yasin Kol'un atanmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten olay bir açıklama geldi.

"İLİŞKİLERİMİZ ASKIYA ALINMIŞTIR"

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

YASİN KOL'UN DERBİ KARNESİ

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçında düdük çalacak olan Yasin Kol, bu sezon 4. derbisine çıkacak.

4 DERBİ YÖNETTİ

Yasin Kol, 2025-2026 sezonunda ligdeki 4. derbisine çıkacak. 38 yaşındaki hakem, 8. haftadaki Galatasaray - Beşiktaş (1-1), 14. haftada oynanan Fenerbahçe - Galatasaray (1-1) ve 28. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) karşılaşmalarında da görev almıştı.

SON 2 SEZONDA 6.KEZ

Kol, son 2 sezonda ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki maçlara 6. kez atandı. Üst Klasman Hakemi, bu sezon yönettiği 3 derbi hariç geçtiğimiz sezon Beşiktaş - Galatasaray (2-1) ve Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) mücadelelerinde de sahadaydı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
