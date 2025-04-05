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Son dakika haberi: Galatasaray'ın 135 milyon euro'luk Osimhen planı! Seferberlik ilan edildi...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın 135 milyon euro'luk Osimhen planı! Seferberlik ilan edildi...
Son dakika haberi: Üst üste 3. Süper Lig şampiyonluğuna odaklanan Galatasaray'da yıldız golcü Victor Osimhen için çılgın plan devreye girecek. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı golcüyü yeni sezonda da kadrosunda tutmak istiyor. Buna göre Osimhen'in bonservisini almayı amaçlayan Cimbom, sponsor destekleriyle astronomik maliyeti karşılamayı hedefliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.04.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 14:25