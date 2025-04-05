Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'ın 135 milyon euro'luk Osimhen planı! Seferberlik ilan edildi...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın 135 milyon euro'luk Osimhen planı! Seferberlik ilan edildi...

Son dakika haberi: Üst üste 3. Süper Lig şampiyonluğuna odaklanan Galatasaray'da yıldız golcü Victor Osimhen için çılgın plan devreye girecek. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı golcüyü yeni sezonda da kadrosunda tutmak istiyor. Buna göre Osimhen'in bonservisini almayı amaçlayan Cimbom, sponsor destekleriyle astronomik maliyeti karşılamayı hedefliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.04.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 14:25
Son dakika haberi: Galatasaray’ın 135 milyon euro’luk Osimhen planı! Seferberlik ilan edildi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen ve Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Osimhen planı devreye giriyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın 135 milyon euro’luk Osimhen planı! Seferberlik ilan edildi...

Sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Victor Osimhen kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın 135 milyon euro’luk Osimhen planı! Seferberlik ilan edildi...

DEVLER PEŞİNDE, G.SARAY TUTMAK İSTİYOR

Yaz transfer dönemi için Avrupa devlerinin de listesinde yer alan Victor Osimhen'i, Galatasaray takımda tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın 135 milyon euro’luk Osimhen planı! Seferberlik ilan edildi...

Başkan Dursun Özbek'in Victor Osimhen için tüm yetkiyi Sportif AŞ Başkenvekili Abdullah Kavukcu'ya verdiği belirtildi. (Milliyet)

Son dakika haberi: Galatasaray’ın 135 milyon euro’luk Osimhen planı! Seferberlik ilan edildi...

135 MİLYON EURO'LUK MALİYET

Nijeryalı golcünün 4 yıllık maliyetinin 135 milyon euro olduğu altı çizildi.