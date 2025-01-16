Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray’ın Nelsson için istediği ücret belli oldu! Teklif yapan takımı açıkladılar..

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Nelsson için istediği ücret belli oldu! Teklif yapan takımı açıkladılar..

Son dakika haberi: Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor. Sarı-kırmızılar bir yandan kadrosuna yapmak takviyeler için çalışmalarını devam ettirirken, transfer döneminin resmen açılmasıyla eldeki oyunculara da teklif gelmeye başladı. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a talip çıktı. İşte Galatasaray'ın 26 yaşındaki savunmacı için istediği bonservis bedeli...

Giriş Tarihi: 16.01.2025 21:29 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 21:29
Son dakika haberi: Galatasaray’ın Nelsson için istediği ücret belli oldu! Teklif yapan takımı açıkladılar..

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren lider Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Nelsson için istediği ücret belli oldu! Teklif yapan takımı açıkladılar..

Sarı-kırmızılılar kadrosuna katacağı oyuncular için çalışmalarına devam ederken bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri masaya yatırıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Nelsson için istediği ücret belli oldu! Teklif yapan takımı açıkladılar..

YOL AYRIMINA GELİNDİ!

Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson bu sezon ilk 11'de az süre alması sonrası takımdan ayrılmayı kafaya koydu.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Nelsson için istediği ücret belli oldu! Teklif yapan takımı açıkladılar..

26 yaşındaki oyuncu 5 büyük ligde oynama hayali bulunurken oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Nelsson için istediği ücret belli oldu! Teklif yapan takımı açıkladılar..

BELÇİKA'DAN TEKLİF GELDİ!

Danimarka basınına göre, Belçika'nın Anderlecht kulübü, Victor Nelsson için Galatasaray ile temasa geçtiği belirtildi.

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