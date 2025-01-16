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Son dakika haberi: Galatasaray’ın Nelsson için istediği ücret belli oldu! Teklif yapan takımı açıkladılar..
Son dakika haberi: Galatasaray’ın Nelsson için istediği ücret belli oldu! Teklif yapan takımı açıkladılar..
Son dakika haberi: Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor. Sarı-kırmızılar bir yandan kadrosuna yapmak takviyeler için çalışmalarını devam ettirirken, transfer döneminin resmen açılmasıyla eldeki oyunculara da teklif gelmeye başladı. Sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a talip çıktı. İşte Galatasaray'ın 26 yaşındaki savunmacı için istediği bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 21:29