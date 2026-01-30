Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

"GALATASARAY GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Juventus Yöneticisi Giorgio Chiellini, kuranın ardından yaptığı açıklamada, "Hem Osimhen'i hem de 2013'ü düşündüm. İstanbul'daki son hatıramızı silmek için iyi bir fırsat. Gala, harika oyunculara sahip güçlü bir takım. İstanbul'daki ilk maçta oyunu iyi oynamamız gerekiyor. Transfer piyasası mı? Yeni bir şey yok…" dedi.