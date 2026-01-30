Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, UEFA genel merkezinde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak? İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.01.2026 14:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:48
Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

Lig etabını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselirken, 9-24'üncü sıradaki ekipler play-off turunda bir üst tur için mücadele edecek.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekiminde UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti'ye Fransız efsane futbolcu Robert Pires eşlik etti.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray da kurada yer aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

Son 16 play-off turuna kalmayı başaran Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus olmuştu.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

RAKİP JUVENTUS

Çekilen kuranın ardından Galatasaray'ın rakibi İtalya Serie A ekiplerinden Juventus oldu. Juventus, lig aşamasını 13 puanla 13.sırada tamamlamıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

İLK MAÇ RAMS PARK'TA

Play-off'ta ilk maç Aslantepe'de 17-18 Şubat'ta, rövanş ise 24-25 Şubat'ta deplasmanda oynanacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

TURNUVA AĞACI BELLİ

Cimbom, bu turu geçerse son 16 turunda ise İngiltere'den Liverpool veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

JUVENTUS KARNESİ

Galatasaray, bu zamana dek Juventus ile toplamda 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

KENAN YILDIZ İLKİ YAŞAYACAK

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Galatasaray'a karşı oynayacak. Yıldızi kariyerinde ilk kez bir Türk takımına rakip olacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

"GALATASARAY GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Juventus Yöneticisi Giorgio Chiellini, kuranın ardından yaptığı açıklamada, "Hem Osimhen'i hem de 2013'ü düşündüm. İstanbul'daki son hatıramızı silmek için iyi bir fırsat. Gala, harika oyunculara sahip güçlü bir takım. İstanbul'daki ilk maçta oyunu iyi oynamamız gerekiyor. Transfer piyasası mı? Yeni bir şey yok…" dedi.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

• Borussia Dortmund x Atalanta

• Olympiacos x Bayer Leverkusen

Galatasaray x Juventus

• Club Brugge x Atlético Madrid

• Monaco x PSG

• Qarabag x Newcastle United

• Benfica x Real Madrid

• Bodø/Glimt x Inter

Son dakika haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte maç tarihleri...

MAÇ TARİHLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart

Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs (Budapeşte)