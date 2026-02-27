Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte son 16 eşleşmeleri...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte son 16 eşleşmeleri...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu müsabakaları için kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda Galatasaray'ın da rakibi belli oldu. İşte o dev eşleşmeler...

Giriş Tarihi: 27.02.2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 14:43
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu karşılaşmaları için İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde kura çekimi düzenlendi.

Kura çekimini Schalke, Sevilla, Barcelona, Al-Shabab ve Hajduk Split takımlarının formalarını terletmiş olan eski Hırvat futbolcu Ivan Rakitic yaptı.

Gerçekleştirilen kurada son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de resmen belirlendi.

Devler Ligi Son 16 Turu play-off etabında Juventus'u toplamda 5-7'lik skorla eleyen Galatasaray'ın da rakibi belli oldu.

RAKİP LIVERPOOL

Sarı-kırmızılılar, bu turda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Cimbom, ilk maçını RAMS Park'ta oynayacak.

LİG AŞAMASINDA DEVİRDİ

Galatasaray ile Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında da karşılaşmış ve Rams Park'ta oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

TURNUVA AĞACI BELLİ OLDU

Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda Paris Saint-Germain - Chelsea eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde eşleşecek. Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Real Madrid-Manchester City ve Atalanta-Bayern Münih eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart'ta oynanacak.

İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER

Manchester City-Real Madrid

Bodo/Glimt - Sporting

Chelsea - PSG

Barcelona - Newcastle United

Leverkusen - Arsenal

Atalanta - Bayern Münih

Atletico - Tottenham

FİNAL BUDAPEŞTE'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın Budapeşte kentinde bulunan Puskas Arena'da yapılacak.

CİMBOM'UN LİG ETABI PERFORMANSI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

20.SIRADA TAMAMLANDI

Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 10 puanda 20. basamakta tamamladı.

SON 16'DA JUVENTUS'U YIKTI

Sarı-kırmızılılar play-off etabında İtalya Serie A ekibi Juventus'la eşleşti. Evinde oynadığı ilk maçı 5-2 kazanan Galatasaray, uzatmaya giden rövanş maçında rakibini eleyip Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı.