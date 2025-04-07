Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Önce imza sonra kaptanlık! Galatasaray'dan sürpriz karar...

Son dakika haberi: Önce imza sonra kaptanlık! Galatasaray'dan sürpriz karar...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak. Bu haftayı BAY geçen Aslan, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider konumda. Bir yandan şampiyonluk yarışı veren sarı-kırmızılı takım, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Yönetim, sözleşmesini uzatma kararı aldığı yıldız oyuncuya kaptanlık verecek. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 07.04.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:25
Son dakika haberi: Önce imza sonra kaptanlık! Galatasaray’dan sürpriz karar...

Trendyol Süper Lig'de haftayı BAY geçen Galatasaray'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Önce imza sonra kaptanlık! Galatasaray’dan sürpriz karar...

LİGDE F.BAHÇE'NİN 3 PUAN ÖNÜNDE

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

Son dakika haberi: Önce imza sonra kaptanlık! Galatasaray’dan sürpriz karar...

Aslan, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe'nin haftayı kayıpsız geçmesinin ardından puan farkı 3'e düştü.

Son dakika haberi: Önce imza sonra kaptanlık! Galatasaray’dan sürpriz karar...

KUPADA RAKİBİNİ ELEDİ!

Galatasaray, ligde şampiyonluk yarışı verdiği Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası'nda saf dışı bıraktı.

Son dakika haberi: Önce imza sonra kaptanlık! Galatasaray’dan sürpriz karar...

Sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.