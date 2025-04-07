Son dakika haberi: Önce imza sonra kaptanlık! Galatasaray'dan sürpriz karar...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak. Bu haftayı BAY geçen Aslan, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider konumda. Bir yandan şampiyonluk yarışı veren sarı-kırmızılı takım, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Yönetim, sözleşmesini uzatma kararı aldığı yıldız oyuncuya kaptanlık verecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.04.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:25