Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Osimhen'i Galatasaraylı taraftarlar alacak! Çılgın plan ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Osimhen'i Galatasaraylı taraftarlar alacak! Çılgın plan ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Galatasaray yönetimi, takımın yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini Napoli'den alabilmek için farklı hamlelere hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri, mayıs ayında Galatasaray'a geri dönüş yapmaya hazırlanırken 'tamam' derlerse, yönetim de taraftarı ayağa kaldıracak. İşte Osimhen için düşünülen o çılgın projenin detayları…

TUNCAY KURTULUŞ
Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:36 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 07:36
Son dakika haberi: Osimhen’i Galatasaraylı taraftarlar alacak! Çılgın plan ortaya çıktı...

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in transferi konusunda hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika haberi: Osimhen’i Galatasaraylı taraftarlar alacak! Çılgın plan ortaya çıktı...

Nijeryalı yıldızı sezon sonunda bonservisi ile kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, 66 milyon Euro'luk satın alma hakkına sahip.

Son dakika haberi: Osimhen’i Galatasaraylı taraftarlar alacak! Çılgın plan ortaya çıktı...

Bu sezonun başında 9 milyon Euro'ya kiralanan oyuncu için Aslan'ın Avrupa'dan dev rakipleri bulunuyor.

Son dakika haberi: Osimhen’i Galatasaraylı taraftarlar alacak! Çılgın plan ortaya çıktı...

Aralarında Chelsea, Manchester United, Juventus'un da bulunduğu çok sayıda takım Osimhen için nabız yokluyor.

Son dakika haberi: Osimhen’i Galatasaraylı taraftarlar alacak! Çılgın plan ortaya çıktı...

ÇILGIN PROJEDE GERİ SAYIM

Sarı-kırmızılı yönetim ise oyuncuyu kadrosunda tutmak için maddi hazırlıklarını yaparken, taraftarı da bu transfere ortak edeceği bir projeyi hayata geçirmek için geri sayıma başladı.