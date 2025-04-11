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Son dakika haberi: Osimhen'i Galatasaraylı taraftarlar alacak! Çılgın plan ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Osimhen'i Galatasaraylı taraftarlar alacak! Çılgın plan ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Galatasaray yönetimi, takımın yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini Napoli'den alabilmek için farklı hamlelere hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri, mayıs ayında Galatasaray'a geri dönüş yapmaya hazırlanırken 'tamam' derlerse, yönetim de taraftarı ayağa kaldıracak. İşte Osimhen için düşünülen o çılgın projenin detayları…
Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:36
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 07:36