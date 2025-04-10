Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Victor Osimhen'in Galatasaray'dan talebi belli oldu! İşte istediği maaş...

Son dakika haberi: Victor Osimhen'in Galatasaray'dan talebi belli oldu! İşte istediği maaş...

Son dakika haberi: Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, başaktör Victor Osimhen'in takımda kalması için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar yıldız golcü için tüm şartları zorlarken, Osimhen'in Cimbom'dan istediği maaş ortaya çıktı. İşte Nijeryalı dünya yıldızının Galatasaray'dan beklentisi...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 07:09
Son dakika haberi: Victor Osimhen’in Galatasaray’dan talebi belli oldu! İşte istediği maaş...

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 71 puanlar zirvede oturuyor.

Son dakika haberi: Victor Osimhen’in Galatasaray’dan talebi belli oldu! İşte istediği maaş...

HEDEF İKİ KUPA BİRDEN

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda iki kupayı da kaldırma hayalinde...

Son dakika haberi: Victor Osimhen’in Galatasaray’dan talebi belli oldu! İşte istediği maaş...

Bir yandan yeni sezon için çalışmalarına devam eden Cimbom'da Victor Osimhen'in geleceği de belirsizliğini koruyor.

Son dakika haberi: Victor Osimhen’in Galatasaray’dan talebi belli oldu! İşte istediği maaş...

G.SARAY HAYALİ KALICI OLMASI

Napoli'ye 9 milyon euro kiralama bedeli ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, 66 milyon euro'ya Osimhen'in bonservisini alma hakkına sahip.

Son dakika haberi: Victor Osimhen’in Galatasaray’dan talebi belli oldu! İşte istediği maaş...

MAAŞ TALEBİ BELLİ OLDU

Nijeryalı santrfor, geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi ancak Avrupa'dan gelen teklifler karşısında maddi beklentisini masaya koydu.