Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Victor Osimhen'in Galatasaray'dan talebi belli oldu! İşte istediği maaş...
Son dakika haberi: Victor Osimhen'in Galatasaray'dan talebi belli oldu! İşte istediği maaş...
Son dakika haberi: Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, başaktör Victor Osimhen'in takımda kalması için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar yıldız golcü için tüm şartları zorlarken, Osimhen'in Cimbom'dan istediği maaş ortaya çıktı. İşte Nijeryalı dünya yıldızının Galatasaray'dan beklentisi...
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 07:09