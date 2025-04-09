Trend
Galeri
Trend Spor
Son dakika haberi: Arsenal - Real Madrid maçında şok skor! Şampiyonlar Ligin'de geceye damga vurdular...
Son dakika haberi: Arsenal - Real Madrid maçında şok skor! Şampiyonlar Ligin'de geceye damga vurdular...
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Real Madrid, deplasmanda Arsenal'a 3-0 mağlup oldu ve büyük bir şok yaşadı. Arsenal'de Declan Rice performansıyla maça damga vurdu. Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı. Gecenin bir diğer maçında Inter, konuk olduğu Bayern Münih'i 2-1'lik skorla geçti. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 09.04.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 08:38