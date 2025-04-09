Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Arsenal - Real Madrid maçında şok skor! Şampiyonlar Ligin'de geceye damga vurdular...

Son dakika haberi: Arsenal - Real Madrid maçında şok skor! Şampiyonlar Ligin'de geceye damga vurdular...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Real Madrid, deplasmanda Arsenal'a 3-0 mağlup oldu ve büyük bir şok yaşadı. Arsenal'de Declan Rice performansıyla maça damga vurdu. Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı. Gecenin bir diğer maçında Inter, konuk olduğu Bayern Münih'i 2-1'lik skorla geçti. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 09.04.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 08:38
Son dakika haberi: Arsenal - Real Madrid maçında şok skor! Şampiyonlar Ligin’de geceye damga vurdular...

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri bu gece oynanan Arsenal - Real Madrid ve Bayern Münih - Inter karşılaşmaları ile başladı.

Son dakika haberi: Arsenal - Real Madrid maçında şok skor! Şampiyonlar Ligin’de geceye damga vurdular...

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, İngiliz ekiplerinden Arsenal'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Son dakika haberi: Arsenal - Real Madrid maçında şok skor! Şampiyonlar Ligin’de geceye damga vurdular...

DECLAN RICE GECEYE DAMGA VURDU

Arsenal'de maça damga vuran isim 2 frikik golü atan Declan Rice oldu. Rice, 58 ve 70'inci dakikada frikikten gollerini kaydetti.

Son dakika haberi: Arsenal - Real Madrid maçında şok skor! Şampiyonlar Ligin’de geceye damga vurdular...

3.GOL MERINO'DAN GELDİ

Arsenal'in 3'üncü golünü ise İspanyol orta saha Mikel Merino 75'inci dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak kaydetti.

Son dakika haberi: Arsenal - Real Madrid maçında şok skor! Şampiyonlar Ligin’de geceye damga vurdular...

CAMAVINGA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. İspanyol ekibin Fransız orta saha oyuncusu Camavinga, maçın son saniyelerinde 2'nci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.