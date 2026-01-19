Son dakika haberi: Senegal, Afrika Uluslar Kupası finalinde sahadan çekildi!

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Fas ile kozlarını paylaştı. Dev mücadelenin son anlarında yaşananlar dikkat çekti. Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde sahadan çekildi. 90+2'DE GOL İPTALİ 90+2'nci dakikada Senegal'de Seck'in vuruşunda top ağlara gitti. Mücadelenin hakemi Seck'in Achraf Hakimi'ye faulü nedeniyle golü iptal eti. VAR DEVREYE GİRDİ 90+7'nci dakikada Achraf Hakimi'nin kullandığı köşe vuruşu esnasında El Hadji Diouf ile girdiği ikili mücadele sonrası Brahim Diaz yerde kaldı. Fas cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi. VAR tarafından mücadelenin hakemine bir izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem penaltı kararı verdi. Senegal'de Ismaila Sarr itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Öte yandan El Hadji Diouf da sarı kartla cezalandırıldı. PENALTI ATIŞI KULLANILAMADI Her iki takım oyuncuları penaltı noktası üzerinde birbirleri ile tartışmaya başladı. Penaltı atışının kullanılmasına izin verilmedi. Senegalli oyuncular ve teknik ekip, penaltı kararından dakikalar önce iptal edilen golün VAR'da incelenmemesine tepki gösterdi. SAHADAN ÇEKİLME KARARI Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw oyuncularına kenara çağırdı ve takımı sahadan çekme kararı aldı. Senegalli oyuncular yedek kulübesi etrafında toplandı. Faslı oyuncular bu sırada saha içerisinde beklemeye başladı. Pape Thiaw, Senegal oyuncularından sahaya yaklaşmamalarını istedi. Senegalli oyuncular ve teknik ekip soyunma odasına doğru yöneldi. Sadio Mane ise soyunma odasına gitmedi. Fas'ta kaptan Achraf Hakimi orta saha içerisinde takım arkadaşları ile bir konuşma gerçekleştirdi. MANE GERİ ÇAĞIRDI Senegal'de Sadio Mane takım arkadaşlarını yeniden sahaya çağırdı. Senegalli futbolcular sahaya geri döndü. Senegal'de Edouard Mendy hakeme itirazlarından dolayı sarı kartla cezalandırıldı. PENALTI KAÇTI Fas'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Brahim Diaz panenka vuruş denedi. Brahim Diaz'ın panenka vuruşunda Mendy üzerine gelen topu tuttu.